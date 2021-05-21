台東縣觀光協會理事長潘貴蘭說，客人歸零，旅宿業沒有收入，還有貸款要繳、員工薪水照樣得付。（蔡旻妤攝）

甫從綠島被強制撤回台東的徐先生無奈表示，他在疫情爆發前，就開始為期1個月的環島之旅，如今被迫提早結束。（蔡旻妤攝）

台東市區1家飯店餐廳內空蕩蕩，業者表示住房率僅剩1成。（蔡旻妤攝）

台東縣長饒慶鈴20日向全台喊話暫時別到台東旅遊。（蔡旻妤攝）

台東縣長饒慶鈴20日向全台公開喊話，希望大家暫時別到台東玩；台東觀光協會、台東縣旅館商業同業公會都回應，雖受疫情衝擊住房率僅剩1成，但縣內所有飯店民宿業者仍表示贊同，希望等到疫情受控制後，大家再到東部旅遊。並呼籲政府希望能比照去年給予貸款寬限、稅收、水電減免，讓業者度過難關；台東縣府表示將與中央反應並給予協助。

台東縣政府20日正式公開呼籲遊客暫停到台東旅遊後，綠島、蘭嶼也要求遊客撤離，縣內大部分的旅宿業者也配合暫停接受訂房，1週以來整體住房率下滑到僅剩1成。面對比去年更嚴峻的疫情衝擊，旅宿相關業者也都呼籲政府比照去年的紓困模式，暫緩貸款繳納、減免稅務及水電。

剛從綠島被強制撤回台東的徐先生無奈表示，他在疫情爆發前，就開始為期1個月的環島之旅，如今被迫提早結束遊程，雖然無奈也只能接受。他說旅遊行程多少受到阻礙，但認為東部相對安全，不建議政府做出封城，但前提是每個人都必須保持社交距離、戴好口罩。

台東縣旅館商業同業公會理事長李數奼表示，這波疫情來得又急又快，比去年嚴重，去年還不至於如此緊張，她也強調不會放員工無薪假，同時希望政府聽到觀光業的心聲，能夠補助的補助、能夠減免的減免。

台東縣觀光協會理事長潘貴蘭也說，客人歸零之後，旅宿業沒有收入，本身還有貸款要繳、員工薪水也照樣要付，可說是入不敷出，台東旅宿業者苦哈哈，期望政府能夠比照去年模式紓困。

台東縣政府表示，將跟交通部觀光局反應旅宿業者的心聲與困境，並且適時提供必要的協助。

(中時 )