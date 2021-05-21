韓國女星CL李彩麟是YG娛樂旗下第一個女團2NE1隊長，2NE1昔日紅遍全球，不僅在亞洲連歐美都有許多粉絲，因此就算團體解散後，CL仍活躍於國際間；近期CL和擔任物理教授及童話作家的爸爸李基鎮上綜藝節目，爸爸首次回應聽到高二的女兒主動提休學的反應，讓現場所有人都很震驚。

綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》日前邀請CL和她的爸爸李基鎮擔綱來賓，主持人劉在錫問到有關CL高中二年級時決定休學一事，身為教授的李基鎮當下有何看法；李基鎮描述當時他開車載著彩麟，突然聽到她說「爸，我想要休學」，他只回答「好，我們就聊到這就好，妳就做妳想做的事情吧」，他認為自己不應該多問什麼，因為女兒一定是經過深思熟慮才開口。

CL爸爸李基鎮近期在節目中透露她高二時主動提休學自己的反應。(圖/ 摘自韓綜《劉QUIZ ON THE BLOCK》)

2015年CL和爸爸李基鎮擔任世界科學高峰會宣傳大使。(圖/ 摘自韓網)

CL高中二年級時決定休學，因為她在15歲就進入YG娛樂當練習生，每天早上7、8點起床去上學，下午3點放學就趕去練習室，練習到凌晨1、2點，到家洗澡完已經3、4點，維持這個生活模式持續1年，發現做出選擇專注其中一項會比較好，才選擇自己熱愛的音樂。

不過，李基鎮也主動補充，女兒雖然主動提出休學，之後卻靠著自學通過鑑定考試，拿到高中畢業證書，讓他深感驕傲。

主持人和觀眾對於李基鎮不同於傳統家庭父母的反應十分意外，節目播出後引起熱烈討論，「CL的爸爸跟CL一樣酷，Respect」、「他們的互動看得出來父女感情超好」；李基鎮是一名物理教授兼童話作家，而CL出身雄厚的學者家庭，但她的爸爸和祖父卻用與眾不同的家庭教育，「家務和育兒也是民主」、「守護但不干涉」，難怪李彩麟從出道以來，品行和EQ都令人佩服。

(中時新聞網)