美國最大油管營運商殖民油管（Colonial Pipeline）執行長布勞特（Joseph Blount）近日證實，該公司支付440萬美元贖金給駭客，好讓癱瘓的系統迅速恢復運作。但他強調，支付贖金是萬不得已的決定，目的在於避免危及美東燃料供應。

布勞特19日首度對外承認，在他的授權下，公司支付贖金給網路犯罪集團DarkSide。但他強調，這一切都是不得已的，因為他們當時無法確知系統受損狀況，也不清楚恢復油管運作需要多久時間。

布勞特強調，如此關鍵的能源基礎建設停擺「茲事體大」，因此他必須做出艱難決定。布勞特表示：「我知道，這（支付贖金）是充滿爭議的決定。我並沒有小看這件事情，我承認付錢給那種人，令我感到很不舒服。但為了我們國家不得不這麼做。」

美國眾議院國土安全委員會將於6月9日舉辦聽證會，布勞特將透過視訊方式接受議員質詢。該委員會主席湯普森（Bennie Thompson）表示，聽證會重點在於暸解整起事件來龍去脈，並釐清為何殖民油管決定支付贖金。

(工商 )