金礦開採商巴里克黃金公司（Barrick Gold）執行長布里斯托（Mark Bristow）20日表示，在對抗通膨方面，黃金仍是比加密通貨更好的避險選擇。另有專家指出，黃金是「相對便宜」的投資機會，即便很快觸抵1,900美元，金價仍可能繼續上漲。
看好比特幣發展的支持者主張，該加密通貨供應有限、價格成長潛力驚人，比起黃金更能對抗通膨。但布里斯托駁斥這種看法，並批評這種投機性資產波動程度劇烈，不適合作為安全投資。
布里斯托周四在CNBC電視台《瘋狂金錢》（Mad Money）節目上表示：「有件事你無法做到，那就是沒人可以像印鈔票一樣印黃金，但我們仍可以製造加密通貨。」
道明證券（TD Securities）全球策略主管凱利（Richard Kelly）同日接受CNBC節目《Street Signs Asia》訪問時表示：「即便金價超過1,900美元，它仍可能繼續上漲。」
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。