金礦開採商巴里克黃金公司（Barrick Gold）執行長布里斯托（Mark Bristow）20日表示，在對抗通膨方面，黃金仍是比加密通貨更好的避險選擇。另有專家指出，黃金是「相對便宜」的投資機會，即便很快觸抵1,900美元，金價仍可能繼續上漲。

看好比特幣發展的支持者主張，該加密通貨供應有限、價格成長潛力驚人，比起黃金更能對抗通膨。但布里斯托駁斥這種看法，並批評這種投機性資產波動程度劇烈，不適合作為安全投資。

布里斯托周四在CNBC電視台《瘋狂金錢》（Mad Money）節目上表示：「有件事你無法做到，那就是沒人可以像印鈔票一樣印黃金，但我們仍可以製造加密通貨。」

道明證券（TD Securities）全球策略主管凱利（Richard Kelly）同日接受CNBC節目《Street Signs Asia》訪問時表示：「即便金價超過1,900美元，它仍可能繼續上漲。」

(工商 )