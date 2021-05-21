新北市保安警察大隊警員王子建本預計22日、23日要返回台南故鄉與家人團聚，有感疫情嚴峻、警察勤務增加，他今（21日）在臉書中發起「搞自閉」活動。（王子建提供）

新北市保安警察大隊警員王子建本預計22日、23日要返回台南故鄉與家人團聚，有感疫情嚴峻、警察勤務增加，他今（21日）在臉書中發起「搞自閉」活動。（王子建提供）

新北市保安警察大隊警員王子建本預計22日、23日要返回台南故鄉與家人團聚，有感疫情嚴峻、警察勤務增加，他今（21日）在臉書中發起「搞自閉」活動。（王子建提供）

新北市保安警察大隊警員王子建本預計22日、23日要返回台南故鄉與家人團聚，有感疫情嚴峻、警察勤務增加，他今（21日）在臉書中發起「搞自閉」活動。（王子建提供）

雙北市疫情升溫、全台三級警戒，新北市保安警察大隊警員王子建本預計22日、23日要返回台南故鄉與家人團聚，有感疫情嚴峻、警察勤務增加，他今（21日）在臉書中發起「搞自閉」活動，自製封條呼籲民眾周六、周日一起在家搞自閉，留言吸引超過200人響應，連知名製作人許常德都誇讚「個人封城概念！」

王子建表示，22日、23日本預計要返回台南與家人團聚，豈料近期疫情加劇，為避免人流移動，他自製「抗疫您我有責」、「自我隔離」封條，從21日下午4時起至24日上午7時絕對不會離開租屋處，同時也在臉書中邀請親朋好友一起響應「搞自閉」活動。

「為了讓家人放心！」王子建說，遠在台南的家人也相當擔心雙北市的疫情，選擇休假期間足不出戶，也是要讓家人放心，同時替其他警察加油，疫情期間警察工作倍增，民眾們乖乖宅在家中就是對防疫最好的貢獻，同時也是力挺警察的具體作法。

王子建在臉書中號召吸引超過200名好友們響應，連知名製作人許常德都誇讚「個人封城概念！」其他好友們也紛紛留言說，「很棒！力挺搞自閉活動！」

(中時 )