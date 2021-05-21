台灣疫情升溫，全國進入三級警戒。疫情指揮中心籲民眾勿散布「政府不願購買某公司3000萬劑COVID-19疫苗」等不實訊息，以免觸法。東華大學教授施正鋒批評，疫情指揮中心什麼時候成為言論管制的中心？不過他認為，即使疫情指揮中心封我們的口，台灣形同進入戒嚴，但卻管制不了人民的大腦。

施正鋒20日在臉書貼文表示，520是蔡英文連任總統周年，缺水、斷電、疫情，沒有什麼好高興的。花那麼多錢在前瞻基礎建設，卻無力解決基本的五缺，現在還多了一缺疫苗。

施正鋒認為，面對疫情，不外預防（境管、疫苗、口罩、封城），診斷（普篩、廣篩、快篩），以及治療（病床、醫護）。老百姓那麼認真戴口罩，政府卻連起碼的境管都做不好。

而指揮中心表示，「政府不願購買某公司3000萬劑COVID-19疫苗」等不實訊息，請民眾勿再轉傳與散布，以免觸法，最高可罰300萬或3年以下有期徒刑、拘役。施正鋒對此痛批，為什麼決定不打疫苗，專業決定的背後是政治責任。當下疫情如決堤，當然應該檢討，究竟是國產太慢、在外面購買出了什麼問題，迄今說不清楚，現在竟然還警告不可以討論。

施正鋒指出，中央疫情指揮中心什麼時候成了言論管制的中心？台灣什麼時候未經宣布就進入戒嚴？到底蔡政府是餵了什麼符仔水，所謂社會良知哪裡去了？人權團體怎麼了？靠人權吃飯的學者死光了？他強調，即使疫情指揮中心封我們的口，台灣形同進入戒嚴，但卻管制不了人民的大腦。

(中時新聞網)