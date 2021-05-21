今日有網友在知名論壇PTT表特版(Beauty)分享一位超正女醫師照片，甜美臉蛋加上不科學的火辣身材讓網友看了全暴動，不僅文章秒速被推爆，更有老司機讚嘆表特版終於回來了！

該網友在表特版PO出多張畢業自陽明大學醫學院的女醫師美照，內文沒有隻字片語，卻火速被網友推爆，因為網友一點開照片，就被女醫師的甜美臉蛋加上藏在白袍下的好身材驚艷不已，鼻血狂噴大讚「我…一時腦空白」、「扯，有腦有奶，天啊啊啊」、「突然有點不舒服需要看醫生」、「醫生，妳這樣我很難冷靜」、「胸大無腦的定律被推翻」、「小馮輸惹」。

同時更有網友注意到，原PO分享的最後一張美照中，美女醫穿著爆乳洋裝趴在床上滑手機，而手機畫面正是PTT的頁面，驚喜直呼「最後一張是鄉民嗎」、「484想釣本人」、「躺在床上看ptt給推」，開心與女神有共通點。

另外，這位暱稱為綠肥兒的超正女醫，不僅人美身材好學歷高，心地更是善良，IG介紹頁面清楚寫著「Fight COVID 19！！！」，今日更在限時動態分享穿上醫師袍、頭戴防護面罩的自拍，開始她守護台灣民眾健康的一天。

(中時新聞網)