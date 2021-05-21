全台防疫19日升至3級警戒，民眾外出須配戴口罩與禁止多人群聚，屏東縣21日出現1例本土確診；但恆春當地許多包棟民宿遭爆料，已連續多天有超過10名以上的遊客入住，幾乎天天客滿，遊客甚至在門口烤肉、唱歌皆未戴口罩，讓當地民眾見狀後相當氣憤，直說恐成為防疫破口，而且當地多為老人與孩童，若真爆發疫情影響不小。

醫師蘇怡寧在臉書分享1名粉絲的訊息截圖，該粉絲自稱是恆春鎮的居民，當地有許多供人包棟的民宿，該粉絲說每天仍有許多遊客入住，每次都超過10人以上，幾乎天天客滿，而當地沒有警察巡邏，民宿業者就放任遊客群聚，遊客會在門口烤肉、唱歌，全程未戴口罩，該粉絲痛批完全是防疫大破口，萬一當地真的爆發社區感染，當地多數人口為老年與孩童，恐怕影響不小。

恆春當地許多包棟民宿遭爆料，已連續多天有超過10名以上的遊客入住，幾乎天天客滿，遊客甚至在門口烤肉、唱歌皆未戴口罩。（圖／翻攝自蘇怡寧臉書粉絲專頁）

恆春當地許多包棟民宿遭爆料，已連續多天有超過10名以上的遊客入住，幾乎天天客滿，遊客甚至在門口烤肉、唱歌皆未戴口罩。（圖／翻攝自蘇怡寧臉書粉絲專頁）

蘇怡寧看到該粉絲提供的照片和影片後，直言痛批「實在很欠打」、「X的，智障真的無極限」，他說這些住民宿的遊客會成為防疫的老鼠屎，對方甚至還當街烤肉，「再烤下去就換你自己進焚化爐烤了」；而另1名在恆春當地行醫多年的醫師邱豑慶獲知消息後，也氣憤表示「再繼續接客，就都去死好了。」要求縣長潘孟安將非法民宿斷水斷電，合法民宿就吊銷執照、永久停業。

屏東縣21日出現首宗本土病例，縣府針對許多恆春居民關心的「外地遊客聚集點」，包括墾丁大街夜間攤販及恆春週日夜市，宣布「全面關閉」，墾丁大街則採全面外帶方式，就是為了降地遊客群聚風險；如今當地民宿被爆出連續多天收多民遊客住宿，讓網友痛批「真的氣到快中風」、「通通抓去罰錢」。

(中時新聞網)