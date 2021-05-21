台灣本土疫情大爆炸，目前已連續7日破百例確診，全國進入第三級警戒，引發民怨。資深媒體人黃創夏指出，民進黨的危機已經迫在眉睫，請別再幻想2022年了；他甚至分析認為，2022台北市長選舉，藍白會有新的競合發生。

黃創夏21日在NOWnews《名家論壇》撰文表示，本土疫情大爆發，民進黨的「時中保護傘」效力正在快速遞減。阿公店疫情爆發，讓衛福部長陳時中不可撼動的地位，受到地方首長的挑戰。目前真正在最前線執行的是地方縣市首長，他們的角色重要性和曝光度大增，連宜蘭縣長林姿妙都有一席發言之地。

黃創夏認為，連民進黨內都有人開始比較，在去年疫情猛暴的時候，防疫團隊之內，「有陳其邁副院長在」和「缺少了陳其邁居中協調後」，防疫團隊的「超前部署」，怎變成是「事後滅火」？

黃創夏指出，在民進黨內，前一陣子的部桃事件和華航諾富特群聚感染，連桃園市長鄭文燦都必須「順時中」，幾乎失去了表現的舞台。民進黨的縣市首長幾乎沒有舞台，可能也沒機會扶植接班人。蘇貞昌內閣則更危險了，除了防疫指揮中心和口罩國家隊，內閣閣員能說得出自己貢獻過什麼嗎？

針對2022年台北市長選舉，黃創夏分析表示，台北市長柯文哲迅速掌握到主導權和話語權，副市長黃珊珊跟著水漲船高，國民黨立委蔣萬安卻被邊緣化了，恐怕2022北市長選舉，藍白會有新的競合發生。

(中時新聞網)