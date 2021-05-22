國內本土疫情多點爆發，指揮中心下令至5月28日前提升為第三級防疫警戒，未避免人與人的接觸，目前已有不少企業要求員工在家上班，但仍有民眾需要到公司。一位女網友抱怨，老公的公司竟要求他「載女同事上下班」，對此，網友也紛紛表示這要求實在太不合理，認為案情並不單純。

原PO在臉書社團《爆怨2公社》上表示，近日因應疫情升溫，老公的公司下達一項新政策，要求原PO老公載平常搭乘大眾運輸工具的女同事上下班，令她感到非常不開心。

原PO指出，平常她和女兒出門通勤都是自己搭車或騎車，老公原本也是騎車上下班，但現在卻因為公司的要求，要開車載同事，「一方面我覺得他都沒載親愛的老婆跟女兒，一方面我不要他載女同事」，實在無法接受。

對此，網友也傻眼表示，「公司要求太過了吧」、「換成我也會翻臉」、「這個非常時期公司還要人搭載非親屬關係的人⋯很有事」、「極度無法贊同老公載女同事上下班」、「請老公嚴正回絕」、「撇開傳染的問題，會這樣要求也太不合理了吧」。

不少網友指出，正常一家公司不會要求員工要載女同事上下班，認為案情並不單純，原PO有必要打電話去了解。「已經超過工作權責了，要不要求證一下，搞不好公司是躺著中槍」、「會不會⋯⋯其實公司根本沒有要求」、「確定是公司要求的嗎？不太懂公司憑什麼要求這些」。對此，原PO無奈回應，「公司開會時老闆娘說的。」

(中時新聞網)