北市消防局21日晚間驚傳有數名隊員快篩結果呈現陽性反應，目前將待PCR檢測結果出爐，才能確認是否為確診。
據了解，這幾名隊員分屬不同分隊，除其中一人外，其他人最近都曾到萬華出過勤務，目前人員都已經隔離觀察中。
消防局低調表示，對於疫情確診人數及情況，將以中央疫情指揮中心公布為準。消防局為因應疫情發展，預防有人員確診、隔離及自主管理，並降低影響執行勤務風險，已有相關應變計畫，以確保業務不受疫情影響，持續順利推動，目前所有分隊勤務皆正常運作，市府明天將再對外說明。
(中時 )
北市消防局21日晚間驚傳有數名隊員快篩結果呈現陽性反應，目前將待PCR檢測結果出爐，才能確認是否為確診。
據了解，這幾名隊員分屬不同分隊，除其中一人外，其他人最近都曾到萬華出過勤務，目前人員都已經隔離觀察中。
消防局低調表示，對於疫情確診人數及情況，將以中央疫情指揮中心公布為準。消防局為因應疫情發展，預防有人員確診、隔離及自主管理，並降低影響執行勤務風險，已有相關應變計畫，以確保業務不受疫情影響，持續順利推動，目前所有分隊勤務皆正常運作，市府明天將再對外說明。
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