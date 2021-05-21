航運股經歷前幾日的暴跌後，近期漲勢再度回歸，貨櫃三雄谷底強勢反彈，而見到航運股這番大起大落，有網友好奇真的有人抓到這波走勢獲利嗎？底下留言熱烈迴響，不少人分享自己抄底撈到1、2張，賺了一些，但有人認為「有抓到不難，分批買就好，難的是歐印」、「融資抓到才強，現股向下攤平誰不會」。

上周航運股經歷慘烈暴跌，貨櫃三雄股價均一路下挫，陽明、長榮跌到6字頭，萬海也見7字頭；再連跌數日過後，貨櫃三雄於18日強勢反彈，股價連續好幾天勁揚，多次亮燈漲停，表現最為亮眼的萬海短短4天，就從78.2元飆漲至114元，創下歷史新高。

網友在PTT上發文表示，上周連吃好幾根跌停時大家都說航運股差不多了，準備跌到起點了，結果長榮、陽明、萬海跌了這麼多天，後面全都漲回來，萬海還創新高，「這一波走勢，根本沒有人能玩到這波操作的吧？」。

貼文曝光後，底下留言蓋起高樓，很多網友紛紛分享自己抓到幾張獲利的成果，「萬海我有抓到，但我只夠買一張」、「算有搶到，66.6撿了兩張，心臟太小不敢all in」、「小抄一張」、「77上兩張，84上三張」。

但有網友認為有抓到其實不難，真的抓到All in才厲害，「真的抓到就all in了，幹嘛只買一張」、「融資all in抓到真的強」、「我覺得有抓到還好，能壓大歐印的人才屌，買個一兩張炒到底的炫耀我也沒感覺」、「有抓到不難，分批買就好，難的是歐印」。

航運股今（21）日表現依然強勢，貨櫃三雄收盤齊亮燈漲停，萬海收在114元、陽明收在91.8元、長榮收在84.7元；自17日低點漲幅逾30%，其中萬海漲幅最為驚人，高達約45%。

法人指出，台灣疫情、缺水、缺電等問題接踵而來，而航運股較不受影響，並且隨著歐美經濟復甦力道強勁，在諸多產業中，算是基本面不錯的產業。

(中時新聞網)