信近來接下全新手遊代言《王者遠征》，代言價碼粗估吸金上百萬元。久未推出音樂作品的他，粉絲早就敲破碗，這次終於盼到新歌誕生，結合手遊代言於19號推出全新單曲〈王者光榮〉，對於音樂高度要求的信，一直期待著更多突破，期待能與新生代音樂人能合作，這回捨棄了自己創作，特別邀請了新生代樂團「OVDS」量身創作打造，雙方首度合作在錄音室相當愉快，在音樂激盪出精彩聽覺火花。

信私下持續聆聽關注樂壇新秀的音樂表現，這次更指定要與「OVDS」合作，聽聞他們獲得入圍本屆金曲獎最佳樂團獎肯定更是恭喜祝福。信深獲廠商喜愛，看重他極具爆發力的唱作實力，個性熱血的霸氣王者形象，與遊戲的精緻品質、豐富熱血多種國戰特色十分契合。他在廣告中化身成國戰王者，向廣大玩家發起挑戰。

為此砸下巨幅廣告行銷，無論是台北熱鬧東區捷運站、西門町徒步商圈，遠到香港中環地鐵、銅鑼灣鬧區，到處都可看見信到帥氣身影，再加上電視廣告密集播送。新歌曲風不僅氣勢滂礡，更有信招牌的搖滾嘶吼唱腔，再度見證信在華語樂壇絕對不可取代的獨特爆發力，最令人驚艷的是歌曲尾聲，信飆唱一句「王者光榮」長達10秒的爆裂式唱法，把歌曲拉到最高潮。

(中時 )