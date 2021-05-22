玉山八通關杜鵑營地森林大火至今尚未熄滅，這場浩劫的罪魁禍首竟是NCC專門委員喬建中，在登山社團淡定回應「是我踢倒爐火」、「趕快下雨就好」，引起憤慨，也有山友分析事故，認為喬所謂的「踢倒爐火」實在難以相信。

登山粉專《雪羊視界 Vision of a Snow ram》在臉書PO文指出2個疑點，第一是喬建中過往時常登山生火，顯見此人經驗豐富，非用火新手，所謂的「不慎踢倒爐頭引發森林火災」說法也因此顯得毫無說服力可言，身邊的登山好手也一致認為機率微乎其微。

《雪羊視界》解釋，喬建中那麼愛生火，同時也代表有非常多滅火經驗，否則台灣山林早被他燒光了。

《雪羊視界》指出第2點，野外炊煮還有個重要觀念，就是「清出防火圈」，防止圈內的火引燃旁邊任何可能的雜物，就算爐頭倒了，也不會引燃週遭的枯枝落葉，為最高指導原則，資深山友都不會犯這種錯，換句話說，若喬建中所言為真，那就代表著嚴重的人為疏失，絕非一個登山老鳥一句不小心就能輕輕帶過。

《雪羊視界》不滿表示，喬建中一行人燒光大家心愛的八通關古道，所有的山友都無法輕易原諒，若此時還想著說謊，換取無心之過的低刑罰，那就太過分了。

(中時新聞網)