江美琪近來推出為台灣首部消防職人劇《火神的眼淚》演唱片尾曲〈繞〉，唱出打火英雄在親情與使命感之間的糾結與考驗，江美琪表示：「在錄製之前，就知道這部戲在講消防員的故事，身邊剛好有消防員的朋友，所以在錄音時好像可以感同深受地去演唱。」似乎也感受到消防員的工作辛酸血淚史。

在錄音時，她很快速進入歌曲，「在錄音室配唱時，我覺得自己好像真的可以感同身受的站在家人的角度，去看待這份既偉大又辛苦的工作，那種充滿驕傲與擔憂的心情的確是很複雜。」因為感受深刻，讓她在配唱時，腦海畫面不斷湧現，原訂六小時的錄音，只花了三小時就錄完，提早收工，讓她還有時間開心地和同事聊聊天，於是馬上拿出她最愛的零食「芭樂乾」，與大家分享，十分可愛。

自《火神的眼淚》開播以來，她每集都會追，成了劇迷，「每次在看《火神的眼淚》，心情都會被劇情牽動，讓人感動的、憤怒的、傷心的，所有真實的情感都在劇中被呈現出來，讓我們感受到消防員真的不容易。」近期赴大陸參與節目錄製，再度啟動歌唱工作的江美琪，她表示：「一開始接到節目邀約，其實十分猶豫，一方面擔心無法陪伴孩子，另一方面是覺得已經很久沒有參加類似的節目，不確定自己有沒有這個勇氣。」但在經過一番思考後，決定踏出舒適圈接受挑戰。

(中時 )