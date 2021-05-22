【回憶殺】說到台語歌壇的長青樹，那你絕對會想到「寶島歌王」謝雷，高齡81歲的他，出道47年發行過百張專輯，紀錄至今無人能及，不過演藝事業卻非一帆風順，昔日到菲律賓作秀，被以公益之名行商業之實為由，遭限制出境2年，演藝事業一度跌至谷底，再次翻紅受邀到紅磡體育館開唱，才演唱三首歌，就因為心肌梗塞送醫急救，近來雖鮮少在螢光幕前曝光，但仍不忘提攜後輩獻「聲」合唱，讓人見證他寶刀未老的歌唱實力。

謝雷1964年參加警廣電舉辦的「交通安全歌曲演唱比賽」，雖敗給張琪僅奪得亞軍，不過獲得賞識與警廣簽約，雖受邀參加《群星會》，但僅是擔任大咖藝人演唱後的暖場角色，直到某次節目出現三分鐘空檔，為了避免開天窗，謝雷與張琪被臨時要求上台合唱，沒想到一曲《月下對口》備受好評，讓兩人初嚐走紅滋味，這也讓謝雷被相中發行首張專輯，銷量賣破50萬張，奠定在歌壇的地位，之後與張琪合唱《傻瓜與野丫頭》，不僅將演藝事業攀向高峰，也讓兩人被封為「螢幕情侶」。

謝雷與張琪合唱《傻瓜與野丫頭》，讓兩人被封為「螢幕情侶」。（圖／中時資料照）

謝雷趁勝追擊推出新專輯，一首改編台語歌的《苦酒滿杯》，在當時戒嚴時期，被警總認為暗示台灣人民苦酒滿杯遭禁，未料這首歌越禁越紅，專輯半年內就賣破百萬張，人氣扶搖直上的他，不僅展開全台歌廳巡演，還獲得國外秀場演出的機會，連電影片商都相中其高人氣，邀約演出電影《負心的人》，並演唱主題曲，事業攀向巔峰的謝雷，開始將重心放在海外演出，不過某次到菲律賓演出時，因為得赴香港演出，婉拒夜總會老闆要求加場，竟遭對方向移民局舉報，直接從菲律賓遣返回台灣，沒想到返回台灣，又被政府以「公益之名行商業之實」，限制出境2年，由於無法至海外演出，便開始轉往歌廳與秀場發展。

謝雷唱進紅磡體育館，竟因為心肌梗塞緊急送醫，（圖／中時資料照）

雖然演藝事業陷入低潮，但天無絕人之路，謝雷靠著首張台語專輯再度翻紅，也唱進許多歌手夢想中的音樂殿堂「紅磡體育館」，未料才登台演唱三首歌，竟因為心肌梗塞緊急送醫，事隔多年後，他揭開當年病發送醫的秘辛，原本這場演唱會由尤雅先唱，沒想到開唱前5分鐘，居然向製作單位要求和謝雷互換順序，臨危受命的他和舞群慌了手腳，秀服還沒換好就匆忙登台，過於心急情況下，才唱到第2首歌就握不住麥克風，接著便心肌梗塞送醫，沒想到事隔十年，在彰化演唱時，又因為心絞痛緊急送醫，這次歷經十小時的手術後，才讓在鬼門關前走一遭的他撿回一條命。

謝雷曾和江霞及張琪論及婚嫁，不過最後都無疾而終。（圖／中時資料照）

出道以來一直形象良好的謝雷，唯一一次鬧上新聞版面，就是被老牌藝人「大白鯊」陳今珮公開指稱他是「老GAY」，氣到一狀告上法院，甚至把陳年舊帳翻出來，怒批陳今珮20年前欠他百萬元卻未歸還，訴訟過程中，雙方原本談好和解，卻陳今珮認為刊登道歉廣告太貴而破局，最後士林地院不僅判她要賠謝雷50萬，還要在3大報娛樂頭版登報道歉，但其實謝雷曾有兩段論及婚嫁的感情，對象分別是江霞和昔日「螢幕情侶」張琪，不過最後都無疾而終，也讓他的感情世界始終成謎。

謝雷提攜後輩向來不遺餘力。（圖／中時資料照）

近年81歲的謝雷雖淡出歌壇，但提攜後輩不遺餘力，過去登台作秀時，就帶著少女團體「五花瓣合唱團」四處演出，推出《媽媽送我一個吉他》一曲更是轟動全台，某次到高雄佛光山參拜時，意外發現迷路的小男童，事後將他收為乾兒子也就是謝小魚，知道他對演藝圈有興趣，也積極培養出道，近來更是與歌手紫君（葡萄姑娘）合唱，讓人見識到他寶刀未老的歌唱實力。

(中時新聞網)