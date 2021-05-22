5月18日，台灣宣布全國各級學校停課至5月28日，為期2週，希望能藉此快速防堵疫情、避免病毒侵入校園。

在國外，香港已經停課「3次」；被列為防疫資優生的新加坡，日前也宣布中小學二度停課到5月28日。然而，停課時間長不見得是好事，香港第一次停課時，一舉停課4個月，復課後相隔不到1個多月又再次停課，造成家長和孩童巨大的身心壓力。台灣應借鏡國際停課爭議與經驗，避免陷入防疫卻壞了家長、學生和教育的狀況。

香港政府用停課作為便捷的封鎖方法

去年，香港教育界面臨極多變動。1月底疫情剛爆發時，香港各級學校從春節假期開始就一路停課到5月才恢復到校上課，不久又於7月提前一週放了個漫長的暑假，直到9月底才讓學生返回校園，每日上半天課。然後11月底再次啟動居家上課，直到現在香港各級學校仍只恢復半天面對面授課。

停課措施在香港引起頗大爭議，因為後2次停課時，學校裡其實並未發生群聚感染事件。《彭博》報導，香港政府表示，他們做此決定，是因為香港是一個人口稠密的城市，許多人住在狹窄的空間裡，而且已經對於數個月的限制措施感到疲乏，因此關閉學校是一個相對直接的手段，避免全面封鎖。

停課可能造成哪些影響？BBC中文網報導，香港教育大學幼兒教育學系曾對6700餘名幼稚園與小學生家長進行問卷調查，近7成幼稚園生家長及超過8成小學生家長認為，小孩在家學習遇到困難，擔心學習進度落後。

更嚴重的是，長期停課對家長和小孩身心都會產生負面影響。首先，家長時常得在遠距上課期間替小孩處理技術問題，造成生產力下降。即便技術問題排除、小孩熟悉遠距上課模式後，法國外貿銀行亞太區首席經濟學家埃雷羅（Alicia Garcia Herrero）表示，線上學習證明無法完全取代當面授課，長久施行會損害香港的人力資本。

《彭博》報導，一些研究指出，學生承認，線上學習很難讓他們透徹了解較複雜的觀念。除此之外，學生不能和同儕見面，可能會感到焦慮，雖然身體健康顧到，心理健康成另一須關注議題。

停課越久，導致的教育及社會成本會越大。例如，可能會導致年紀較大的學生輟學，貧窮的女性為了顧小孩，可能會更難再次進入職場，貧富差距也會加大。

在星國，新加坡政府宣布「2度停課」，中、小學從5月19日停課到5月28日，原因是因為一間教育機構出現4名孩童確診的群聚事件。星國教育部部長陳振聲表示：「一些變種病毒更致命，而且攻擊年幼的孩童。」星國衛生部也表示，來自印度的變種病毒株B.1.617更容易感染小孩。

停課、復課如何相互配合？須確實落實校園防疫

長久停課可能會造成負面影響，最好的情況是短短停課2週就有效防堵疫情傳散。長期來說，如何避免校園成為令人始終放心不下的地點？可借鏡香港、星國。

香港雖然3度停課，但後2次香港校園並未傳出疫情，因為香港已習慣嚴謹的防疫生活。每天早上學生依序進入校園，先量體溫，再在手上噴酒精消毒，在校內強制戴口罩，一些學生甚至會戴護目鏡。

香港政府提供全港2,200所學校4,200萬港幣（約合新台幣1億5千萬元）的一次性捐贈，方便各學校確實實施校園深度消毒。

目前，香港的學校仍只授課半天，這是為了減少學生待在學校群聚的時間，而且要求學生回家吃午餐，也避免了共餐這種高風險的活動，餘下的半天也足夠讓清潔人員進行每日校園消毒。

在幼兒園，吃點心時間是一個很容易造成風險的活動。除了桌面擋板和輪流洗手，幼兒園助理會拿著垃圾袋走遍教室、要求小孩拿著掛耳帶把口罩丟棄，然後手部再噴一次酒精才可以吃點心。

在新加坡，雖然2度停課，但新加坡電視頻道亞洲新聞台（CNA）報導，家長這次熟悉也安心多了。學校會更常和家長溝通，了解學生使用科技設備線上學習的狀況，學生返校以後，老師會花時間了解每個學生在家學習的狀況、確保每個學生跟上進度。

《商業周刊1749期》

(中時新聞網)