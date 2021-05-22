連《汪達與幻視》、《獵鷹與酷寒戰士》這些漫威鉅作也無法吸引夠多眼球了嗎？

娛樂巨頭迪士尼（Disney）日前公布新一季財報，外界都很關注它的串流平台Disney+新增訂戶表現如何。沒想到，新增加訂戶數少於400萬，使總訂戶數量比原本華爾街預期的少了1千萬。5月14日，迪士尼盤中股價一度下挫5.3％。

這是繼串流龍頭Netflix公布新增訂戶放緩後，再一引人注目的影視平台成長動能低於預期。4月Netflix的財報顯示，全球訂戶數增加398萬，遠低於Factset調查預期的620萬，亦低於Netflix在2020年第四季財報中預測的600萬。當時不禁引人猜想，疫情中成長猛如虎的Netflix，是否在速度上會被迪士尼超越，意外的是連迪士尼的增長步伐也放緩。

成也疫情，敗也疫情

大家看膩串流平台了嗎？一個共同原因在於，串流平台成長是因為疫情，現在增長放緩部分也是因為疫情。對Netflix和Disney+來說，去年疫情爆發時，許多原創內容製作被迫中斷，導致今年上半年新節目變少。「許多我們希望更早釋出的計畫因為製作延宕而向後推遲」，Netflix共同執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）表示。

根據美國收視率觀測公司TVision，2020年10月開始，美國人花在傳統電視的時間逆勢增加。相較之下，2020年4月疫情剛爆發時，串流平台成為人們的最愛，現在人們花在上頭的時間大多下滑。

例如，Netflix雖然是各影視選項中人們花最多時間的所在，但今年第一季跟去年第三季相比，人們看Netflix的時間下降了5％，跌幅很大，其他串流平台如Disney+、Hulu、Amazon Prime的觀看時間也都微幅下降。

Netflix和迪士尼雙雙保證，下半年訂戶成長速度會回升，因為高成本製作的大片要回來了，例如Netflix的《獵魔士》以及Disney+的《洛基》。

串流平台成長放緩也顯示，花大錢投資內容才是一間串流公司能不能持續成長的關鍵，不管你是不是先行者。Netflix表示，今年它將注資170億美元在內容，Disney+和HBO Max分別將投資20億美元在內容上，Netflix目前和未來預計的投資額仍遙遙領先。

不過，並非所有支出都能轉化為受歡迎程度。例如，串流平台中HBO節目最少，Amazon Prime節目數量是它的13倍，但是，HBO非常擅長製作廣受好評的節目，像是《核爆家園》，根據安培分析（Ampere Analysis），其電影平均評價分數是66分，影集平均評價分數是71分。相比之下，Amazon Prime電影平均評價分數是56分，影集平均評價分數是63分。

2大串流平台，Netflix仍有一優勢

Netflix和Disney+是2大最受關注的串流平台，雖然兩者成長腳步皆放緩，但Netflix有一個相對優勢。

財經頻道CNBC報導，即使扣掉訂閱費用較低的印度區域串流服務，Disney+每用戶平均收入（ARPU）每個月是5.61美元。相比之下，Netflix在美國和加拿大的ARPU是每個月14.25美元，比之前成長9％。CNBC指出，如果你的訂戶成長速度放慢，那你至少要確保每位訂戶付的錢更多才是。

不過，迪士尼自己似乎並不是特別在意串流表現低於預期。迪士尼雖然越來越重視串流業務，但它也押注美國疫情趨緩後，它的樂園和電影業務——疫情沒有發生前它的強項——將復甦，剛好補上串流業務下滑的部分。

除此之外，一些分析師也看好，迪士尼串流業務仍在發展早期，還有很大成長空間。Disney+僅一年多就達到1億訂戶的里程碑，相較之下Netflix花了更多年才達到現在的2.08億訂戶。資產管理公司Vontobel Quality Growth分析師漢森（Markus Hansen）表示：「Disney+表現比任何人想得都還要成功」。

接下來幾個月，Disney+準備登陸馬來西亞、泰國和拉丁美洲市場，繼續和Netflix爭奪全球串流霸主地位。

《商業周刊1749期》

(中時新聞網)