本土疫情大爆發，新北市市長侯友宜積極又鐵腕的作風，成全台矚目焦點，短時間內竄升成「藍營新希望」。桃園市議員謝美英表示，從衛福部部長陳時中與民進黨立委羅致政的言語，就可見民進黨帶風向、轉移焦點的能力，對待政敵絕不會手軟，疫情過後侯能否如此「神勇」，就必須看侯能否挺過這關。

謝美英21日接受香港媒體《中評社》訪問表示，雙北疫情大爆發，侯友宜率先喊出「該封城就封城」、「準第四級警戒部署」、「建方艙醫院」，霸氣的表現讓藍營看見希望，陳時中則表示尚無升第四級必要，羅致政甚至不客氣質疑，新北市過去一年到底超前部署了什麼？侯「是瞎忙還是裝忙？」綠營的言論，點燃政治煙硝。

謝美英直言，防疫等同作戰，這次本土疫情大作戰，可以視為2024的前哨戰；現在政壇有幾支「紅牌」，像是侯友宜、台北市市長柯文哲、桃園市市長鄭文燦等人，鄭礙於身為執政黨一員，很多疫情政策也只能護航，侯、柯兩人則擁有更多發揮的空間。她觀察，目前政壇侯的戰鬥力最強，侯提的建議就看陳時中怎麼接招，一方面「地方領導中央」是陳所不樂見的，一方面，陳未來會不會選台北市或新北市長，也是值得思考的事。

面對侯友宜聲勢看漲，謝美英警告，國民黨不要因為看到侯這個新希望、新寄託，就忘記民進黨擁有執政優勢，他們很有辦法、很懂媒體操作、轉移焦點功力深厚，先帶風向轉移，接著整個覆蓋，然後塗抹掉選民記憶，這是慣用手法，像現在大家緊盯疫情，缺水、停電跟三階就都淡忘了。此外，藍營內部尚有蠢蠢欲動者，因此除了防外，黨內也須謹慎以對。

(中時新聞網)