由於近期台灣Covid-19疫情日益嚴重，許多學校紛紛宣布停課，改採用遠距上課，因此兒童耳機變成了一個遠距上課的好工具，可是你知道嗎?兒童的耳機是需要有安全音量的保護措施，不然會容易造成兒童耳朵聽力的影響。同時，聽力的影響往往是不可逆的，所以家長在購買耳機時需要多注意，給小孩使用的耳機有沒有符合安全音量的限制。

根據紐約聽力健康中心的負責人Ike Iheagwara聽力學博士表示，小孩的耳朵較小，耳道較短，因此聲音對他們的影響更大。他說：「讓孩子們在很小的時候就開始聽音樂或學編曲時，隨著時間的流逝，其耳朵受到傷害的可能性更大。」因此，對於小孩來說，擁有自己的耳機變得更為重要，這些耳機需要專門為他們設計。

一副兒童耳機最重要的就是要有音量限制器，通常這是一個開關，可將耳機的音量控制在85分貝以下，參考美國職業安全與健康管理局（UHS）建議小孩可聽的最大音量。且大多數專家建議小孩應戴頭戴式耳機，因為其更易於在幼兒中使用，並且通常更舒適。而且，大人還可以看到孩子何時戴上它們，從而可以控制其音量。以下我們推薦三款兒童耳機，給各位家長參考。

1.Puro Sound Labs BT2200 Premium

Puro Sound Labs的BT2200曾被紐約時報評為：「世界上最棒兒童耳機」，這款耳機無論您是要無線連接還是使用USB線，其音量限制器都能正常運作。此外，具有彈性的鋁製框架，可以降噪並保持舒適，音質優美。這款耳機的價格比其他耳機高，但對於安全音量的防護技術，和相關的附加功能來說，值得推薦給您。

2.Puro Sound Labs Junior Jams

Junior Jams是Puro品牌中較為平價的安全音量限制耳機，可通過有線或藍牙連接使用，採用鋁製框架，內建麥克風，及相容各種音源設備(iPad, iPhone,手機,平板,電腦,Switch)等。同時支援音樂共享功能，可以讓書房的多個小孩共享遠距上課的教學聲音內容。以這個價位來說，是相當值得推薦。

Junior Jams是Puro品牌中較為平價的安全音量限制耳機（圖／耳機人提供）

3.JLab JBuddies Studio

JLab Audio連續兩年，在美國取得100美元以下，真無線藍牙耳機銷售冠軍（圖／耳機人提供）

JLab Audio在2019、2020連續兩年，在美國取得100美元以下，真無線藍牙耳機銷售冠軍，目前在美國已經是前五耳機品牌商，其產品線下的 JBuddies 系列兒童耳機也有多款耳機。本次推薦的為其CP值最高的一款 JLab JBuddies Studio耳罩式兒童耳機，其以不到千元的價格，即可擁有相當不錯的音質，舒適的兒童耳機耳罩，85 dB的最大音量限制，是一款值得推薦高CP值的遠距上課兒童耳機。

(科技)