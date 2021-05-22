德國生技公司BioNTech宣布將在新加坡設立東南亞區總部，建立mRNA疫苗工廠。

德國生技公司BioNTech日前宣布，將在新加坡設立東南亞區總部、建立mRNA疫苗工廠，BioNTech指出，新加坡雀屏中選原因在於新加坡是全球創新中心，有他們想要的人才，專家指出，新加坡獲青睞是因為國際企業相信星國做事透明、遵守國際規範，不會有疫苗保護主義等情形發生。

德國生技公司BioNTech與美國藥廠輝瑞（Pfizer）合作開發的BNT／輝瑞新冠疫苗獲美歐率先批准緊急使用授權，正當全球因為疫情嚴峻爭相搶購疫苗之際，BioNTech 10日宣布將在新加坡設立辦公室、打造mRNA疫苗生產工廠，計畫今年先設置辦公室，工廠最快2023年開始運作，預計屆時每年能生產數億支mRNA疫苗，這是BioNTech在德國之外設立的第一座工廠，也是歐洲、美國之外的第一個辦公室。

綜合香港《南華早報》、路透社報導，此舉將會提升BioNTech在傳染病、癌症方面的疫苗及治療生產力，確保東南亞在面臨潛在的疫情威脅時，具備快速回應的生產能力。

報導引述BioNTech策略長李察遜（Ryan Richardson）指出，目前正在和世界各國協商打造更多生產基地的可能性，但是對新加坡的決定是「與眾不同的」，新加坡雀屏中選是因為星國是「全球創新中心」，有他們想要合作的人才，同時也擁有「完美的商業環境」。

當地媒體引述BioNTech執行長及共同創辦人沙辛（Ugur Sahin），透露BioNTech在新加坡的投資介於數億美元之間，「我們看到的是對新加坡生物技術的長期投資，不限於Covid-19」，他也提到，建立這樣的工廠代表一定比例的疫苗會流向新加坡。

針對新加坡提供什麼誘因促使BioNTech決定來此設廠，新加坡經濟發展局以機密為由拒絕透露，該局高級副總裁吳婉儀僅表示，包括輝瑞等製藥巨頭借助新加坡的技術人才、對創新的承諾以及全球連結性在星國運作。

國際疫苗研究所（International Vaccine Institute，IVI）所長金杰榮（Jerome Kim，音譯）指出，在東南亞設置基地，讓BioNTech置於一個有6.5億人口的動態地區，讓它能夠處理mRNA疫苗的生產管理。

新加坡華僑銀行（OCBC Bank）研究及策略主管Selena Ling表示，BioNTech擴張全球版圖與新加坡積極打造生醫聚落的目標相符，同時也顯示了新加坡如何透過開放貿易吸引國際投資，以克服供應鏈可能中斷的風險。

根據新加坡經濟發展局統計數字，新加坡2020年外國直接投資創新高，在固定資產方面高達130億美元（約新台幣3,633億元）。

Selena Ling指出，新加坡受國際企業吸引的部份原因也在於外界相信星國不會出現疫苗國族主義、保護主義的問題，因為新加坡「運作非常透明」、「而且遵守國際規範」。相較之下，歐洲、印度等2大疫苗生產中心，在當地出現新一波疫情時都對疫苗出口設下限制。

(中時新聞網)