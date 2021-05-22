正如先前聊到當沖這項機制本身是善意的，讓投資人可以盤中後悔認錯，及時控制風險，如果善用其實是正面的，但問題出在台股T+2的交割制度，無形中增加了違約交割的風險，在過去台股歷史，往往就在天量下跌後，違約交割也就跟著多起來了。

台股T+2交割制度 增加違約交割風險

果然這次也不例外，五月十二日至十四日連續三天出現違約交割，其中五月十二日違約交割金額超過三．一六億元，是去年六月以來最多，五月十四日的違約買進加計賣出金額三．一億元，買賣相抵後五一四六萬元，這是二○一九年二月有統計以來最高，違約股票集中在陽明、長榮、中鴻等熱門股。

相信熟悉券商斷頭制度的股民就知道，確定違約交割的倉位，隔天開盤用跌停板掛出，導致陽明、長榮、中鴻等個股連跌三根停板，拖垮了航運與鋼鐵等強勢族群。

如果台股取消T+2交割制度，不僅斷絕違約交割的機率，而且也可以避免券商隔日用跌停板處理斷頭的倉位，就不會出現這次航運與鋼鐵從高位連跌三根停板的走勢，更可以有效的降低當沖客賭一把翻本的念頭，國人應該從上周史上單日最大跌點(-1417點)的震撼教育反思越漲越樂觀、槓桿越賭越大，一次就輸光的教訓。

媽祖遶境前已存在隱形感染鏈

上週台股差一點跌破萬五，半年線守得辛苦，本周五月十九日台指期月結算、五二○總統就職演講等因素，在外資期指空單的打壓下，半年線支撐還有待考驗，幸好外資的期指空單降到二萬口出頭，多頭有機會止跌。

恰巧台灣本土確診案例進入Ｊ曲線的噴出走勢，二天三八六名本土確診案例，最令人震驚的是最早確診者是四月六日，意思是本土新冠病毒遠在媽祖遶境之前就已經存在隱形感染鏈。

由於英國變種新冠病毒的傳染力比原始新冠病毒強一．五倍，日本的疫情就是被英國變種新冠病毒給拖垮的，如果不下重手，果斷阻絕感染鏈，將來可能也會像日本一樣單日數千人確診。

大家必須瞭解到，日本可是全民徹底戴口罩、勤洗手、保持社交距離的國家，結果三次緊急狀態也沒能阻絕英國變種新冠病毒的感染鏈，台灣當下還要等連續十四天超過百例本土確診才封城，最壞的情況是，城沒封成，但數日本土確診破百，如此一來，拖到最後，恐怕演變成跟日本一樣單日數千例本土確診，勢必拖垮台灣的醫療資源。

很可惜的是，台灣過去一年沒有積極儲存快篩的能量，接下來就真的要靠全民的自我覺悟，一起在家耍廢二十一天(十四天居家隔離＋七天自主健康管理)，阻斷英國變種新冠病毒傳染鏈。

本土確診爆發 快篩概念股受矚目

台北市已經開設快篩站，普篩概念股的瑞基、寶齡富錦股價也雙雙突破底部型態整理區而轉強，如果在未來的五月二十八日之前不能阻斷感染鏈的話，那麼單日破千的確診也不為奇，由於這個新冠病毒可以在人體外生存達九小時，在沒洗手或酒精消毒前，千萬不要觸摸眼、鼻、口，增加感染的機會，這很難，尤其摸臉是人類的下意識慣性動作，一旦單日破千，那麼快篩概念股可能就成為市場關注的標的。

瑞基去(二○二○)年EPS六．三四元，今年第一季EPS為二．二九元，自從疫情爆發以來，單季EPS大致維持在二元左右的水準，因此今年在本土確診爆發的情況下，預期每股獲利將突破去年的六．三四元。

泰博生產抗原快篩試劑為全自動化生產，今年第一季EPS五．二四元，公司生產的新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑已經取得歐盟、印度、土耳其、泰國、菲律賓及德國BefArm等各國認證，能有效快速針對變異病毒進行篩檢，每月可以足量供應國內三百至五百萬劑，必要時可以增產到一千萬劑。

寶齡富錦的「飛確」新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑主打只需十五分鐘快速篩檢的特色，對於現階段大量人潮排隊快篩有實際幫助。

新冠病毒常駐人間基本上已經是個事實，不因天熱而消失，而且加速變異，甚至在美國接種過疫苗也有五千八百人再被感染，但好消息是，接種過疫苗者沒有得到重症，這是件令人鼓舞的事情，因為只要能活下去，最終人類就能跟新冠病毒共處，就像流感一樣，只是全球開放的時間還有得等。

台灣人過半數希望施打本土疫苗

比較令人擔心的是，目前全球疫苗接種的速度太慢，新冠病毒會不會逃逸疫苗的保護力，仍有待觀察，而年底變異病毒的疫苗可能問世，現在就是希望歐美等富裕國家能夠把庫存的疫苗釋出給其他國家，讓開發中國家與第三世界國家能夠早日接種第一劑，早日築起防護網。

不過好消息是，本土疫苗最快七月底就可以上市了，根據媒體民調，意外的發現，台灣人最期盼施打的疫苗竟然是本土疫苗，佔五五％，這部分受益的是高端疫苗跟台康生技。

航運、鋼鐵等待籌碼沉澱 六月留意電子業績股

從五月十七日的法人籌碼表來看，投信買載板、聯發科、技嘉(上週有利空)、祥碩、環球晶、富邦媒、鈊象等，集中在高價業績股，想法應該是跌勢重質的概念，或許成為六月作帳的方向。

航運的長榮與陽明繼續賣超，估計是因為先前抱團籌碼鬆動，如果不賣也會被別人賣下來，影響半年度績效考核，所以出現多殺多的減碼，參考農曆春節過後滬深股市的釀酒、醫療、醫美等消費性白馬股也出現法人機構抱團籌碼鬆動，間隔三個月後，已經有重慶啤酒、長春高新、朗姿股份等指標股創新高。

換言之，如果期待航運鋼鐵族群馬上就生龍活虎，其實是不現實的，但在運費鋼價持續走高的背景下，估計第三季發現電子旺季不旺時，資金就會重回航運鋼鐵族群，此時就五月十九日的台指期與五月二十八日的摩台指最後結算變數過去後，空頭打壓的動機就會變弱，進入到止跌反彈的階段，所以航運鋼鐵此時需要的是籌碼沉澱，這部分整理的時間會比較久，六月可以多留意電子業績股的機會。

本文作者:洪寶山

(本文摘自《理財周刊1082期》)

全球理財觀-瑞基週線。(圖/理財周刊提供)

《理財周刊1082期》

(中時新聞網)