台灣的醫療世界有目共睹，如何善用並在傳統行業做醫材開發，做更有價值的升級運用的轉型，是相關傳統產業共同面臨的課題。

而台灣逐漸邁向高齡化社會，年輕人照顧長輩工作家庭難以兼顧，有時造成身心疲乏甚釀憾事。經濟許可會聘外傭照顧長輩，但因看護專業素質不齊，尤其傷口照護易成健康隱憂。因此，中華有樂銀髮健康促進協會致力於社區據點推廣健康促進課程，聚焦救助弱勢慢性傷口照護，舉辦公益學習等課程，讓有慢性傷口之照護與觀念學習獲廣大迴響。

●傷口復健 領悟人生

人若在舒適圈做穩穩的，要從傳統行業轉型是不易的，有摔倒才會想真要轉型，否則捨不得放棄。過去做五金塑膠模具的有樂協會理事長呂嘉明總經理，原在傳統行業經營有成一帆風順，卻因重大車禍四年開四次刀，復健過程對人生有另一種使命與領悟。因緣際會認識台灣最頂尖外科醫師，一頭栽進急性傷口醫材開發，轉型投入醫療器材產業，以自己模具開發製程經驗，擁有材料市場評估法規專業，協助臨床醫師改良研發醫療器材，提出改善方案促進醫療品質。

因工作接觸外傷急性慢性個案，發覺許多銀髮族群因長期臥病在床，易生壓瘡或傷口潰瘍無法痊癒，造成個案和家庭的痛苦，因此成立協會聚焦於傷口照護，尤其是服務獨居弱勢銀髮族，以居家慢性傷口照護為主要服務。公益照護計畫透過線上線下，由醫院、居護所和鄰里長取得個案，交由醫護團隊評估，提供傷口照護策略，並與照顧者溝通配合照護計畫。

●永續創新 國民外交

民眾常對傷口認識不足，有時導致資源不足或浪費，所以協會服務與志工協助原則，一是低收入戶政府資料，與里長確認，二是邊緣戶沒收入活不下去，請里長確認與鄰居訪談，協會都很願意幫忙弱勢家庭，而傷口評斷須到醫院或在家裡處理，時間設定要認真做，若患者不配合則無法落實協助，因資源有限所以訂六個月時間，要護理師與協會及家屬三方共同努力，照著專業建議與創新產品，較可快速讓傷口有完善照顧。

以現在台灣推出有品牌，做加工是辛苦的，在轉換產業過程間，很感謝因緣際會遇到的人，珍惜機會用過去所學努力做，即將在今年可能拿到國家級永續獎，在美國也首次突破申請兩個專利，對急性傷口照護的發明。台灣鼓勵中小企業有好技術，轉往醫材走有高技術應用，醫材開發配合臨床醫師需要，台灣臨床醫療是全世界最棒，在長庚看到很多從國外來台學習的醫生，善用國際醫療宣揚台灣，是另一種台灣之光的國民外交。

●有樂天使 健康照護

年紀大營養吸收慢血液循環差，輪椅族容易有褥瘡傷口，而一般傷口分急性跟慢性，慢性傷口不能癒合常是傷口感染、腫瘤傷口、糖尿病傷口等等，諱疾忌醫很容易用偏方甚至導致截肢或傷口，造成家庭經濟身心壓力。慢性傷口醫院沒法收置，需家庭有正確方式配合，但年輕人若不敢看傷口，讓外傭或看護來任意處理，導致錯誤護理方式惡性循環，將造成無法逆轉之遺憾。故志業秉持社企責任創立有樂協會，透過專業醫療人員及樂齡教育講師，授與傷口相關及銀髮健康促進等知識技能，廣集社會善心人士及家屬力量，讓熱心幫助傷口病患及銀髮夥伴做結合。

新冠疫情去年讓台灣變英雄，成為防疫典範與世界模範生，但在社區慢性傷口照護常易忽略，如何落實守望相助備感溫馨的感覺，使傷口減壓有適當正確的護理，並協助相關政策落實到需幫助者，所以協會目前推廣有樂照護天使，就類似有個乾兒女的概念來關懷照護長輩，但有樂協會規定不推銷專利等相關產品，不能推薦醫療保健營養補給食品，希望以純粹理念永續做公益，盼能拋磚引玉凝聚更多愛的量能，共同關懷一起創造不老有樂的健康社會。

本文作者:理善國際關懷協會．林鳳

(本文摘自《理財周刊1082期》)

《理財周刊1082期》

(中時新聞網)