Q:自5月12日台股單日爆殺1350點後，股民人心惶惶，光是券商在5月14日申報違約交割金額就超過三億，加上目前疫情增溫，指數震幅增加，不確定因素提高，多數投資人傾向短線當沖，這也顯示了台股接下來投機意味更濃，在這樣的背景下，可否低接布局股票？

A:在投資市場中，下跌速度多是上漲的三倍，在下跌過程中，投資人恐慌情緒急速上升，越是下跌，殺盤力道越強。而急殺後，因為市場需要足夠的時間消化零散籌碼，通常這時會陷入巨型盤整，巨幅空間拉開後，量維持在三千五百億以上，波幅超過3%以上，就會吸引投機客入場，在主力還未統籌完成前，投機客當道的市場中，短期台股要回到萬七水準實為困難。

已經進場的朋友，這邊也提供一個簡易方式作為判斷是否調倉依據。下殺過程中有三大關鍵價，第一關價為殺盤大陰Ｋ中值價，第二關價為大陰Ｋ開盤價，第三關價為跳空缺口價，用法為把五月十二日股價叫出，把這三個價算出來，並且和大盤位階相比，如果手中持股跟大盤位階沒差，可以稍微放心，但若位階較大盤差，那麼來到這幾個關鍵價還是需要謹慎小心。

以下用台積電及中鴻舉例，加權的中值價(最高價加最低價除以二)位在15859，而五月十八日收盤價位在16145，處在第一到第二關價間，接下來以此為依據，比較手中持股強弱度，台積電三關價如附圖所示，五月十八日收盤是572元，位在第三關價上方，強於大盤，屬於相對安全股。中鴻三關價算出如附圖，五月十八日收盤是40.95元，位在第一關價下方，需要謹慎以對，接下來遇每個關價都會有大壓，適度調節是好事。

簡單來看，目前投機當道，想要投機的朋友需要找波幅大並強於大盤標的操作，而手中持股者需要注意關鍵價，疫情還未落幕，建議保守為上。

本文作者:理周教育學苑．方鈞

(本文摘自《理財周刊1082期》)

理周幫幫忙-台股-三關價。(圖/理財周刊提供)

《理財周刊1082期》

(中時新聞網)