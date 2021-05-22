近年淡出大銀幕、專注於動物保育的女星艾希莉賈德，日前赴非洲雨林摔斷腿，再度成為鎂光燈焦點。她長期為憂鬱症所苦，在投身女權和動物保育後，抑鬱人生也開始轉向。

曾入圍金球獎的艾希莉賈德（Ashley Judd），代表作包括《致命追緝令》、《分歧者》等電影。2月到非洲參與動物保育研究時發生意外、腿當場斷成4截。

嚮導費時55個鐘頭，才將艾希莉從叢林深處救出，其中包括3小時吊床搬運、6小時摩托車搭載。途中她負傷行經崎嶇山路，咬緊牙關忍痛苦撐，才被送上直升機、飛往南非接受醫治。

艾希莉賈德回憶，當她抵達醫院，身體幾已面目全非。在2個月休養期間，總算從「復健痛到邊做邊哭」到狀況穩定。

對艾希莉來說，斷腿意外雖然嚴重，但和過去遭到性侵和憂鬱症相比，顯然不算什麼。

●7歲遭性侵 長年與憂鬱症纏鬥

艾希莉是「星二代」，童年生活卻顛沛流離，以她的話來形容，堪稱「一團混亂」。她在回憶錄《所有的甜蜜與辛酸》中揭露，自己幼年跟著媽媽鄉村歌手娜歐蜜賈德（Naomi Judd）到處表演，在爸爸、媽媽、奶奶家輪流居住，12年來足足換過13所學校。

小小年紀接觸複雜環境，艾希莉7歲就不幸被成年男性侵犯，成長中留下陰影，也深受憂鬱、躁鬱症（又稱雙極性情感疾患）所苦。她曾說，這個經驗影響了自己往後人生的許多面向。

童年的艾希莉，是個不折不扣的「過度警覺（hypervigilance）兒童」，有自傷和嚴重的完美主義傾向，凡事都追求一絲不苟，常因此把自己逼入癲狂狀態。

●揭發好萊塢性騷，事業停擺

逐漸成年後，艾希莉努力尋求專業資源，以期治癒心中的傷痕。一位牧師要她時時提醒自己：停止追求完美主義，否則與自虐無異，因為「完美主義就是最高等級的自虐行為」。

挺過漫長的痊癒之路，艾希莉與世人分享，憂鬱症是她人生的禮物，對此感恩：「創傷如果沒有在本質上被化解，就只會轉移他處，持續肆虐。」

2017年，艾希莉賈德向媒體爆料自己曾遭媒體大亨哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）性騷擾，更因拒絕其親密接觸的要求，事業重挫。艾希莉的挺身發聲，吹響了「我也是運動（MeToo）」號角，更多女性也跳出來、公開指認溫斯坦的惡行。

●吃素、自己下廚 特技瑜伽修身養性

年過50的她，靠著飲食和運動來維持身體健康，也常常上山下海、投身大自然活動。

艾西莉賈德吃素，以植物性飲食為主，蔬果、乾燥豆類、堅果和穀類是她每天的營養來源。比起外食，她偏好自己下廚，更提倡靠著自己烹調食物，來掌控每天攝取的卡路里。

此外，艾希莉也花很多時間運動維持身材，與朋友享受跳Zumba有氧舞蹈的樂趣。近年，她還愛上做特技瑜伽（AcroYoga），形容這項運動「使人快樂無比，給你一種超越大腦思維、身體彷彿融去、靜止在時間裡的微妙體驗」。

資料來源：Health、Prevention、People、Tusla World、High Ability、Tony Bowles、Playo

(中時新聞網)