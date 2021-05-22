結婚之後，男友家的伯父和伯母，瞬間升級為公婆，自己的身分也不再是客人。從生活習慣到雙向溝通，造成婆媳問題逐漸浮現，婆媳衝突無疑是婚姻的無形殺手，來聽聽婆媳如何過招。

●你的小問題，恐是媳婦的致命傷

婆媳關係是自古以來非常難解的問題，去年有一起社會事件：「我的婆婆殺了我」，事件中的主角就是長期以來受到婆婆的言語霸凌，可能不是因為一次事件，而且長久累積下來的言語、冷落…...，最後媳婦時在是受不了，而寫下自己的心情，甚至用輕生來抗議自己遭受的對待，這個事件當時媒體上也引起了大家的關注，除了感同身受之外，同時也覺得非常遺憾。

眼科醫師黃宥嘉表示，這位選擇輕生的媳婦真的是非可惜，他在輕生之前一定有尋求援助，但卻又得不到實際能夠幫助他的力量，也就是他自己的老公，一定知道她的問題，又比如說她有妯娌，她的妯娌也一定清楚她的困擾，甚至小叔、公公可能也都知道問題所在，當周遭的人都知道她和婆婆之間的問題，但因為不是發生在他們身上，他們並不知道嚴重性，而這很可能確是媳婦的致命傷。

●把赴死的勇氣，去打擊欺負你的人

黃宥嘉想對於媳婦說的是，既然都有去赴死的勇氣了，為什麼不勇敢的把事情說出來，打擊這些人，讓他們不敢再一直欺負妳。這也許就是千古以來，媳婦的宿命吧！傳統觀念總認為，女性嫁進了一個家庭，便得照顧一大家子的人，好好聽婆家的話。

古人要求女性要「三從四德」，雖然大多數現代人說不出什麼是三重四德，但女性的骨子裡都會要求自己要做一個好太太，做一個好媳婦，然後要做一個好妯娌，可是是實上卻沒有去案看所處的環境中，是不是允許妳做好人，若是環境不允許妳做好人，妳還要繼續下去嗎？

這是女性朋友應該思考的重點。死有輕於鴻毛，有重如泰山，如果妳因為婆媳問題而去自殺，或是因為夫妻問題、男女問題而選擇輕生的話，誰會為妳難過呢？

如果是想用死諫的方式，讓這些對待妳的人難過、愧疚，那真的大可不必犧牲自己的生命。因為他們在妳在世的時候，都不會感到愧疚了，妳死了之後，他們怎麼可能感到愧疚呢？

人心有時候是鋼鐵做的，只是我們不知道而已，因此，千萬不要用我們的命去測試別人會不會產生憐憫之心，因為女生不需要別人的憐憫、認同，應該要先追求自己的人生，這段婚姻要怎麼過，如果過得下去就繼續過，如果過不下去，就應該跳出來看一看外面的世界。千萬不要透過死去報復或對哪些對妳不在乎的人的心情。

●堅持不離婚，孩子不見得比較快樂

黃宥嘉指出，當然要走出不健全的婚姻也不是那麼容易，尤其是已經有孩子的時候，離婚這個決定會變得更加困難，因為大家都會覺得說，要讓小孩在比較健康完整的家庭環境中長大，但現在人應該也要知道，所謂完整的家庭必須包括完整和樂的氣氛，如果家庭中老是低氣壓，大家常為了婆媳問題互相吵鬧的話，其實在這種環境中長大的孩子不見得會比較快樂的。

因為當妳找尋到自己的快樂時，妳才有辦法給孩子一個快樂的示範，像是很多人的憂鬱，都是來自於自己的父母親，特別是媽媽，可能在婚姻中、婆媳問題中不愉快，反而會釋放憤怒和壓力在小孩子身上，也可能讓下一代的婚姻遇到挫折。所以千萬不要以為，你堅持的不離婚可以讓孩子幸福快樂的長大。

●年輕人不能獨立，婆媳問題依舊存在

就黃宥嘉的觀察，很多女性朋友因為經濟因素或家族面子問題，放棄了自己的經濟能力回家帶孩子，這是件很偉大的事情，需要全心全力的付出，但卻經常被認為是理所當然的事，被先生或是公公婆婆忽略這樣的付出，這是相當可惜的。甚至有些婆婆自己也是這樣被踐踏著付出一路走來，但卻也用相同的態度去對待自己的媳婦，這點在現代社會中還是相當常見。

至於有沒有可能新一代的婆婆可以拋棄這樣的觀念，好好的尊重、對待媳婦，也許在10年20年之後，我們的社會可以跟歐美一樣，婆媳間是互相獨立、互相尊重彼此呢？黃宥嘉說關鍵在於要是年輕人不能獨立，或長輩們不願意讓年輕人獨立的話，婆媳問題依舊是會存在的。

因為當妳找尋到自己的快樂時，妳才有辦法給孩子一個快樂的示範。(示意圖/Shutterstock)

●婆媳間最美好的距離是69.8公里

根據日本房仲業者的調查，婆媳間最美好的距離是69.8公里，大約是台北快到新竹之間的距離，車程大約是1至1.5的小時左右，所以婆媳分開住的確是避免問題發生的關鍵。黃宥嘉表示，婆媳住在一起主要是因為先生還想要依靠原生家庭的資源，無法獨立自主的生活，也可以說是沒有長大的男人，但卻偏偏想要結婚，婆媳問題普遍就是從這樣的關係中衍生出來的。

另外一個可能性是社會的縱容，因為面臨到少子化的問題，所以家長們會催促兒女趕緊結婚，矛盾的是，男女雙方不管在經濟上或是心態上都還沒有準備好，就這樣急救章的結婚去了，所以只能困在原生家庭中接受資源，接受資源的人就必須聽人使喚，有委屈也不太敢說出來，或是不知道如何抒發，長久下來，就會造成嚴重的婆媳問題。

●專家建議分開住，可避免婆媳出問題

男性朋友如果可以在婚姻新生活的開始，就有自己和另一半獨立成立一個小家庭的想法，進而脫離原生家庭去建立屬於兩個人的天地，這就是相當可取的一件事情，也是避免婆媳問題的開端。

另外，女性朋友要想清楚，也不要奢望靠先生去當婆媳之間的橋樑，因為當妳讓先生去做橋樑的時候，也正顯示自己沒有處理事情能力，只是想把解決問題責任推出去而已，去依賴別人，但建議絕對不可以有依賴的心態，也沒有必要。如果真的免不了一定得住在一起，就把婆婆當成朋友，和則聚，不和則散，調整自己的心態，在婆媳問題中就不會不好受了，而且要永遠要記住自己的優點。

(中時新聞網)