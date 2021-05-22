哈利王子痛批英國王室

哈利王子透過Apple TV+系列專訪，對英國王室投下「真相核彈」，指控當妻子梅根有自殺的念頭時，他們全都默不吭聲，並刻意忽視。此外，他更痛批父親查爾斯說，當他還小時，就令他飽受痛苦。

不過，據《每日郵報》（Daily Mail）21日報導，就在孫子哈利再度接受爆炸性電視專訪幾小時後，95歲的女王仍笑容可掬，透過視訊向在白金漢宮（Buckingham Palace）的賓客致意。儘管哈利不顧女王警告，把家務事私下處理的忠告拋諸腦後，她仍從溫莎城堡（Windsor Castle）透過視訊，滿面笑容地歡迎外國大使與官員。

另一方面，哈利接受這次專訪後，首度露面的威廉卻是一臉鐵青。威廉當天造訪了愛丁堡，要聽蘇格蘭足球總會對心理健康的提案。而在弟弟重砲攻擊家人後，他表情嚴肅，並不太可能加以置評。

哈利在「你看不到的我」（The Me You Can't See）5系列專訪中，對主持人歐普拉（Oprah Winfrey）直言，他和妻子梅根都覺得，他們遭親人拋棄，而這正是他們去年遠離英國，定居美國加州的「最大原因」。

「當然，現在我絕不會接受霸凌，保持沉默，」哈利說，「我以為家人會幫忙，但每一次詢問、要求，警告，管它是什麼，換來的都是緘默，還有徹底的忽視。我們花了4年，設法讓它行得通。我們想盡辦法，想要待在那兒，繼續扮演那角色，做那工作，可是梅根陷入了掙扎。」

哈利強調，那感覺就好像被家人困住，除了離開，別無選擇。然而，當他做出決定時，家人還告訴他，「你不能這麼做」。哈利並質問，那要糟到甚麼地步，他才能這麼做？他說，梅根連命都不想要了，應該不必走到那一步。

而王室評論員說，哈利放手痛批家人，將激怒白金漢宮（Buckingham Palace），讓他們夫妻與家族間的巨大裂痕有增無減。

英國王室專家鄧皮爾（Phil Dampier）說，哈利預定夏天要返回英國，7月1日和哥哥威廉一起，為已故母親黛安娜的雕像揭幕，但如今他是否會成行，令人深感懷疑。他並強調，尤其是哈利擺明，倫敦是引發他焦慮的扳機後，更讓人懷疑，屆時他會不會返回英國。

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文章來源：Grim-faced Prince William is seen for first time since Harry dropped 'truth bomb' on Palace: Royal experts warn devastating TV attacks will make 'huge gulf between him and family' even worse... with all hope of 'reconciliation fading'
文章來源：One must go on! Queen is all smiles as she hosts a Buckingham Palace audience via videolink from Windsor Castle hours after grandson Prince Harry blasted the 'unsupportive' Royal Family
不讓梅根踐踏英王室 凱特反擊
查爾斯要下重手 梅根哈利慘了
氣到內傷 為了梅根哈利 威廉斬了和他20年情

(中時新聞網)

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