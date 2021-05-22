哈利王子痛批英國王室

哈利王子透過Apple TV+系列專訪，對英國王室投下「真相核彈」，指控當妻子梅根有自殺的念頭時，他們全都默不吭聲，並刻意忽視。此外，他更痛批父親查爾斯說，當他還小時，就令他飽受痛苦。

不過，據《每日郵報》（Daily Mail）21日報導，就在孫子哈利再度接受爆炸性電視專訪幾小時後，95歲的女王仍笑容可掬，透過視訊向在白金漢宮（Buckingham Palace）的賓客致意。儘管哈利不顧女王警告，把家務事私下處理的忠告拋諸腦後，她仍從溫莎城堡（Windsor Castle）透過視訊，滿面笑容地歡迎外國大使與官員。

另一方面，哈利接受這次專訪後，首度露面的威廉卻是一臉鐵青。威廉當天造訪了愛丁堡，要聽蘇格蘭足球總會對心理健康的提案。而在弟弟重砲攻擊家人後，他表情嚴肅，並不太可能加以置評。

哈利在「你看不到的我」（The Me You Can't See）5系列專訪中，對主持人歐普拉（Oprah Winfrey）直言，他和妻子梅根都覺得，他們遭親人拋棄，而這正是他們去年遠離英國，定居美國加州的「最大原因」。

「當然，現在我絕不會接受霸凌，保持沉默，」哈利說，「我以為家人會幫忙，但每一次詢問、要求，警告，管它是什麼，換來的都是緘默，還有徹底的忽視。我們花了4年，設法讓它行得通。我們想盡辦法，想要待在那兒，繼續扮演那角色，做那工作，可是梅根陷入了掙扎。」

哈利強調，那感覺就好像被家人困住，除了離開，別無選擇。然而，當他做出決定時，家人還告訴他，「你不能這麼做」。哈利並質問，那要糟到甚麼地步，他才能這麼做？他說，梅根連命都不想要了，應該不必走到那一步。

而王室評論員說，哈利放手痛批家人，將激怒白金漢宮（Buckingham Palace），讓他們夫妻與家族間的巨大裂痕有增無減。

英國王室專家鄧皮爾（Phil Dampier）說，哈利預定夏天要返回英國，7月1日和哥哥威廉一起，為已故母親黛安娜的雕像揭幕，但如今他是否會成行，令人深感懷疑。他並強調，尤其是哈利擺明，倫敦是引發他焦慮的扳機後，更讓人懷疑，屆時他會不會返回英國。

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(中時新聞網)