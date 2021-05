哈利王子痛批英國王室

哈利王子透過Apple TV+系列專訪,對英國王室投下「真相核彈」,指控當妻子梅根有自殺的念頭時,他們全都默不吭聲,並刻意忽視。此外,他更痛批父親查爾斯說,當他還小時,就令他飽受痛苦。

不過,據《每日郵報》(Daily Mail)21日報導,就在孫子哈利再度接受爆炸性電視專訪幾小時後,95歲的女王仍笑容可掬,透過視訊向在白金漢宮(Buckingham Palace)的賓客致意。儘管哈利不顧女王警告,把家務事私下處理的忠告拋諸腦後,她仍從溫莎城堡(Windsor Castle)透過視訊,滿面笑容地歡迎外國大使與官員。

另一方面,哈利接受這次專訪後,首度露面的威廉卻是一臉鐵青。威廉當天造訪了愛丁堡,要聽蘇格蘭足球總會對心理健康的提案。而在弟弟重砲攻擊家人後,他表情嚴肅,並不太可能加以置評。

哈利在「你看不到的我」(The Me You Can't See)5系列專訪中,對主持人歐普拉(Oprah Winfrey)直言,他和妻子梅根都覺得,他們遭親人拋棄,而這正是他們去年遠離英國,定居美國加州的「最大原因」。

「當然,現在我絕不會接受霸凌,保持沉默,」哈利說,「我以為家人會幫忙,但每一次詢問、要求,警告,管它是什麼,換來的都是緘默,還有徹底的忽視。我們花了4年,設法讓它行得通。我們想盡辦法,想要待在那兒,繼續扮演那角色,做那工作,可是梅根陷入了掙扎。」

哈利強調,那感覺就好像被家人困住,除了離開,別無選擇。然而,當他做出決定時,家人還告訴他,「你不能這麼做」。哈利並質問,那要糟到甚麼地步,他才能這麼做?他說,梅根連命都不想要了,應該不必走到那一步。

而王室評論員說,哈利放手痛批家人,將激怒白金漢宮(Buckingham Palace),讓他們夫妻與家族間的巨大裂痕有增無減。

英國王室專家鄧皮爾(Phil Dampier)說,哈利預定夏天要返回英國,7月1日和哥哥威廉一起,為已故母親黛安娜的雕像揭幕,但如今他是否會成行,令人深感懷疑。他並強調,尤其是哈利擺明,倫敦是引發他焦慮的扳機後,更讓人懷疑,屆時他會不會返回英國。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線:0800-788995(24小時)

生命線:1995

張老師專線:1980

(中時新聞網)