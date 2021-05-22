歐洲議會20日通過凍結大陸與歐盟去年12月拍板的《中歐投資協定》。大陸駐歐盟使團發言人對此表示，「中歐投資協定並非誰對誰的恩賜」；又指陸方之前採取反制措施，是對歐盟搞單邊制裁對抗做出的正當回應。

新華網報導，大陸駐歐盟使團發言人指出，中歐投資協定是一份平衡、互利共贏的協定，不是誰對誰的恩賜。陸方實施反制措施，是對歐盟搞單邊制裁對抗做出的正當回應。「中方始終抱有誠意促進雙方合作，希望歐洲與我們相向而行。」

大陸外交部發言人趙立堅21日在例行記者會上重申，中方對惡意傳播涉疆謊言和虛假信息，嚴重損害中方主權和利益的歐盟有關機構和人員實施制裁，是維護自身利益的需要，也是對歐方搞制裁對抗做出的必要、正當和正義回應。

趙立堅強調，中方有發展中歐關係的誠意，也會堅定維護自身主權、安全、發展利益。制裁對抗無助於問題的解決，對話合作才是正道。解鈴還須繫鈴人，歐方應該立即停止干涉中國內政，放棄對抗性做法，通過對話溝通妥善管控分歧，推動中歐關係重回對話合作的正確軌道。

歐洲議會20日以559票贊成、30票反對、58票棄權，壓倒性通過動議，凍結大陸與歐盟去年12月拍板的《中歐投資協定》，要求大陸必須解除對歐盟政治人物、以及外交人士的制裁。儘管表決沒有約束力，但對歐盟27個成員國政府具高度政治影響力，此僵局對中國和歐盟都是挫折，代表雙方歷經7年協商達成協議無法繼續。

(中時新聞網)