日本「線上文春」網站21日報導，一名在日本中央省廳所在地東京霞關工作的24歲女性精英公務員，利用新冠肺炎（COVID-19）疫情日本政府實施遠端辦公的機會，從1月至今已和超過60名年長男性進行「爸爸活」，且和其中約20人有著肉體關係。

這位化名「小林桃香」的24歲女子，穿著一身清純的連身洋裝接受記者採訪，稱在1月日本宣布緊急事態宣言期間，每週只須進辦公室一次，且大多都能在下午5點準時下班，因此她利用下班時間、週休假日，甚至在遠端辦公途中偷溜出門，進行收費與年長男性約會的「爸爸活」，短短不到半年以來已經多了超過60名「爸爸」。

在這超過60名「爸爸」中，小林桃香和其中約20人有著肉體關係。她表示，自己純約會的「爸爸活」每次要價1萬日圓（約新台幣2564元），價格並不算低，以此篩掉「奇怪的客人」；但由於剛跟男朋友分手，「性致」無處發洩，只要「看對眼」，她也願意以3萬日圓（約新台幣7692元）或稍高的價格和對方「床戰」。

小林桃香強調自己「沒有經濟壓力」，從幼稚園到大學都念私立學校，家境算是相當不錯；目前住在老家，不用繳房租；且更是21歲起就在霞關工作的精英公務員。雖然一度有輕微的子宮頸異常，會自己買高價營養品來服用，但對她而言，「爸爸活」是以「賺零用錢」和「交朋友」的心態在進行的。不過她表示，雖然也可能繼續進行「爸爸活」，但近期又恢復為須每天進辦公室上班，空餘時間大幅減少，且精神上也比較穩定了，「之後可能會找個男朋友吧」。

(中時新聞網)