大陸第七次全國人口普查公布後，陸媒分析相關數據後指出，大陸所有一線與二線城市的人均GDP竟都低於台灣，「改革開放40多年，竟然沒有任何一個城市的人均GDP超越台灣，這顯然是我們不能夠接受的」，為了有利於統一大業，證明制度上的優越性，大陸必須「爭分奪秒」完成發展水平趕超台灣的工作。

大陸知名微博博主寧南山的文章曾被外交部發言人華春瑩在記者會上引用，因此在網上有很高的知名度，他近日在微博公眾號發表一篇文章指出，根據大陸上周公布的第七次全國人口普查數字計算，大陸4個一線城市2020年的人均GDP竟然都低於台灣，分別是：北京人均GDP為23910美元、深圳22846美元、上海22560美元、廣州市19400美元，若按台灣主計處公布的數據推算，去年台灣人均GDP則為28383美元，「北上廣深」4個城市人均GDP都未超越台灣。

大陸一線城市人均GDP全部低於台灣，大陸知名博主認為這是無法接受的事。圖為北上廣深4個一線城市的人均GDP與台灣的比較表。（圖／寧南山微博）

文中提到，大陸還有很多發展不錯的二線城市，其人均GDP也不輸一線城市，但是其中較強的如無錫、南京、蘇州、珠海、杭州、寧波、常州，也都無法超越台灣，「多少有點讓人不太滿意，我們改革開放後增長了40多年，竟然沒有任何一個城市的人均GDP超過台灣」。

文章表示，過去一直被認為人均GDP已超過台灣的深圳、無錫、蘇州，在第七次人口普查後因人口大增，人均GDP增速未如預期，曾經一度被認為已經超越台灣人均GDP的深圳市也落到台灣之後。

寧南山認為，今年台灣半導體出口「爆單」，電子產品出口很火爆，經濟增長也很快，預計會超過5%，全年人均很可能會超過3萬美元，但即使如此，「兩岸的距離也還是在不斷拉近」，無錫、蘇州、北京、南京、深圳、上海、常州有望在2023-2025年超越台灣。

不過，文章指出，由於今年人民幣對美元預計會升值到6.5左右，比去年6.9左右的平均大約升值6%，加上今年大陸經濟成長率會高於去年，整體上還是會拉近與台灣之間的距離，預計無錫、蘇州、北京、南京、深圳、上海、常州有望在2023-2025年之間超越台灣的人均GDP，2025年至2030年，珠海、武漢、寧波、廈門、長沙等城市也會相繼超越台灣。

文章認為，關注兩岸人均GDP對比非常重要，因爲這是制度對比的問題。兩岸實行不同的制度，大陸若要證明制度優越性，就必須在發展水平上超越台灣。因為兩岸統一時，如果大陸的發展水平越接近甚至超過台灣，統一後的問題就會越少。如果統一時大陸三大發達經濟圈（京津、長三角、珠三角）核心城市的人均GDP超過台灣，對統一後的治理工作將會非常有利。

文章最後呼籲，大陸必須「爭分奪秒」完成發展水平趕超台灣的工作，「僅僅是我們發展更快是不行的，一些不必要的，會惠及台灣發展的行為都應該停止了，畢竟在統一大業面前，其他小利益都是要讓位的。」

(中時新聞網)