台灣本土疫情嚴峻，指揮中心21日宣布，新增312例本土個案，170例男性，142例女性，針對疫情，中央疫情指揮中心、衛福部長陳時中每天上午再加開一個會，前民進黨立委沈富雄表示，陳時中最近有一個危機，就是大權旁落。

中央流行疫情指揮中心21日公布國內新增315個確診病例，312例本土、3例境外移入，陳時中特別宣布三級警戒的「三個一致」：標準一致、說法一致、腳步一致，並指若中央、地方無法達成一致，就會造成整個社會混亂，防疫上會有很大困難，抗疫效果就會打折。

沈富雄21日在政論節目《少康戰情室》中表示，他覺得陳時中是惱羞成怒，他最近又有一個危機，就是大權旁落。因為大家都在比，到底他行、還是新北市長侯友宜行，還是台北市長柯文哲行，所以陳時中顯然被比下去了，所以他唯一的辦法就是在上午再開一個會。各地的副首長要來跟他開會，然後步調要一致、命令要一致、方法要一致，而且只有他能統籌，由陳時中下令他們執行。

陳時中強調，對於民眾刻意不配合戴口罩，將予以重罰，也呼籲民眾周末沒必要別出門。沈富雄指出，陳時中要把權力撈回來，而且很兇，他現在就是你敢做、我就敢罰，他花了好長的時間在下午2點記者會表示，要罰這個、罰那個，他講了算。以前是勸告不聽才罰，現在是看到就罰，比如看到口罩掉下來就罰。

(中時新聞網)