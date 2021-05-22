女網友目睹一位看起來像街友的阿伯，撿路邊的口罩起來戴，身邊同事見狀後，立刻拿了一包出去送他。(摘自爆料公社公開版)

國內疫情大爆發，連續6天本土數突破200例，民眾紛紛戴上口罩躲避病毒傳播，人人自危，政府也祭出重罰，要求外出一定要配戴口罩。然而，一名女子卻目睹街友因口罩缺乏，竟撿起路邊口罩來戴。身邊同事看到後，馬上送給對方一包口罩，充滿善心的舉動也瞬間惹哭數萬網友。

一位女網友21日在臉書社團《爆料公社公開版》上發文表示，昨天在店門口坐目睹一位看起來像街友的阿伯，竟然撿路邊的口罩起來戴，「老實說真的心很酸」。身邊同事見狀後，立刻拿了一包出去送他。

對此，原PO坦言，「我知道他一定也很想戴口罩，只是可能經濟有限。」並在文末呼籲，「希望大家都能有愛心，幫助別人，何況只是『一個口罩』。」

此則貼文很快就吸引1萬人按讚表示，「莫忘世上苦人多」、「太優秀了，如果更多人如同妳們一般，台灣會更好」、「多一份關愛，少一個人受害染疫」、「今天親眼看到街友在水龍頭前洗口罩，洗完馬上戴⋯害我忍不住拿身上所有口罩給他，心疼」。

同時，網友也感謝原PO的拋磚引玉，紛紛響應道，「以後也要多準備一些口罩放在身上，留給有需要的」、「謝謝您點出了一個重點，我們確實忽略了這群弱勢族群，大家一起發揮力量，將口罩分送給任何有困難的族群」、「我最近也開始帶備用口罩在包包，如果看到長輩沒有，我會送他」。

(中時新聞網)