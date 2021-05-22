台中朝陽科技大學校內爆發疫情，一名女大生確診後，疫調發現竟曾參與20人的夜唱團，如今已有9名相關人士遭傳染，引發學生恐慌，更有同學爆料指出，這個20人夜唱團來自不同科系，因為全都是勞教小組成員。

朝陽科大夜唱團範圍不斷擴大，除了隔壁包廂的中醫大生遭傳染外，就連夜唱同學的室友媽媽也中鏢，相關消息在《Dcard》朝陽科大版引發軒然大波，更有不少學生爆料，帶頭去夜唱的就是勞教小組長。

學生忍不住PO文痛批：「勞教本來是我們優良傳統，現在搞這麼大包」、「成也勞教，敗也勞教」、「勞教到底在幹嘛，疫情期間揪團夜唱還不戴口罩」、「全都是勞教，不同科系，這下一次擴散到全校了」、「服學組先出來坦，你們的勞教、實習小組長做了那麼驚天動人一發不可收拾的事」、「只有一開始的女生很勇敢，其他人全部裝死耶」、「勞掃掃到KTV去，現在好了」。

但也有另一派認為沒必要落井下石：「確診已經是最大懲罰了，沒必要獵巫跟謾罵」、「確診歸確診，沒必要罵勞教吧」、「當務之急的是落實防疫政策以及避免前往夜唱團去過的地方，不要搞不清楚重點」、「喊廢除勞教的根本藉機報復」。

(中時新聞網)