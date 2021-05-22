有網友從高處拍攝，發現現場聚集超過30人，照片流出後網友痛罵鄭文燦作秀太過頭。(圖／PTT)

桃園市長鄭文燦21日以避免群聚打球為由，大動作拆除市區內358個籃框，但有網友PO出拆除現場照片，包括官員、攝影師與工人在內，至少聚集了30個人，讓大家都傻眼，痛罵作秀也要有限度。

網友在PTT八卦版PO文「拍個拆籃框的照片需要多少人」，酸度十足詢問「小弟想問問，如果各位想要拍一張拆籃框的照片，要派出幾組攝影機和多少人員？」，更貼出現場照片「這樣有沒有室外10人？」

PTT鄉民們痛批鄭文燦，連拆籃框都要搞得跟剪綵一樣，實在太離譜。(圖／PTT)

鄉民們看到也傻眼：「真的笑了」、「民眾不可以，黨可以」、「拆個籃框還要通知那麼多記者」、「要拍精美照給製圖組啊」、「上班不算群聚ok？」、「這個檢舉下去要自己罰自己嗎？」、「大阿哥沒救了」、「拆東西還要跟部隊集合一樣叫一堆人」、「記者們也很可憐，市府發新聞稿不得不跑」、「為了拆一個籃框作秀，還用幾位攝影師阿」、「除了灑幣跟剪綵還會幹嘛」、「連這個都要搞得跟開工儀式剪綵一樣，服了」、「阿燦還嫌自己笑話不夠多嗎」、「這次真的GG了」。

就連過往百分百力挺到底的前桃園市議員王浩宇也忍不住在臉書PO出這張照片批評：「醜一，老實說這就是群聚」。新北市長侯友宜則表示，新北市公有運動場在一、兩周前已全數關閉，因此不會拆除籃框。

(中時新聞網)