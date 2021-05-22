日本前陸將渡部悅和接受日媒專訪表示，「台灣有事」（有緊急狀況）是一種「混合戰」，可稱「全領域戰」，中國稱超限戰，他認為中國已對台灣發動這種戰爭，他設想了8種劇本。

「日經business」電子版本月19日刊登副總編輯森永輔專訪渡部悅和的內容。

有關「台灣有事」的定義，渡部認為，這可視為「混合戰」（Hybrid Warfare），中國稱為超限戰，是軍事和非軍事的界線特意模糊的一種改變現狀的手法，並非中國與台灣的正規軍正面對戰，而是軍事與非軍事夾雜的一種形式，讓事態升高。

他表示，最近中美關係對立有人指這是「冷戰2.0」，但他認為現況已非冷戰的境界，而是朝向熱戰的過渡期。

他指出，中國在非軍事領域投注最多力量的就是情報戰，包括監視、偵察之類的情報活動，還有政治戰、影響戰、認知戰、宣傳戰等。社群網路在影響戰當中扮演要角。

有關「全領域戰」，渡部以軍事成分的多寡想定8種劇本。軍事成分最薄的一種就是以民主選舉的方式實現政權輪替，扶植親中政權。軍事成分最濃的就是中國人民解放軍全力攻打台灣本島登陸作戰，而在登陸前可能發動彈道飛彈攻擊。

就現況來說，以民主政權輪替的方式就是以選舉擊潰走反中路線的當今民進黨政府，支援親中勢力，樹立親中政權。若採這種方式，美國無由介入，中國正為此加強影響力，在政界、經濟界、媒體、法律界等持續增加親中派。

這樣的影響力也正滲透到台灣的軍方。據悉，美國不出售最先進的匿蹤戰機F-35、用於飛彈防禦的神盾艦系統等高度武器給台灣，就是擔心重要的軍事技術資訊外洩至中國。

軍事成分次薄的第2種是發動駭客攻擊等，引起社會混亂的作戰。譬如，鎖定發電廠引起大規模停電、癱瘓交通。如此一來，可以讓民進黨政府遭貶損進而下台。

第3種方式是引起內亂，顛覆目前的政權，暗殺政治領導人是手法之一。中國為此已在台灣各處安插很多特務潛伏著，只要一聲令下，隨時都可能執行。

第4種方式是用到武力。首先是對台灣所屬的離島進行武力侵攻，譬如東沙群島、太平島、澎湖群島、金門島等這些離島。太平島是中國觀察美軍反應如何的一個很好的地方。太平島離台灣本島1500公里，很難從台灣本島派兵馳援。

中國武力侵攻台灣的離島雖然無法立即統一，但可讓台灣的執政黨陷困，在野黨將趁機究責，輿論兩極，給親中派可乘之機。

第5種是對台灣本島的海上封鎖、空中封鎖，孤立台灣。

第6種是對台灣展開短期激烈戰（Short Sharp War ）；第7種是發動彈道飛彈攻擊；第8種是中國解放軍全面大規模對台灣展開登陸戰。

渡部表示，前美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）會做出中共恐在6年內攻台的預測，指的可能是第8種的登陸作戰。但他認為，他所設想的8種「台灣有事」的劇本隨時都可能發生。

65歲的渡部悅和曾任日本陸上幕僚監部裝備部長、第2師團長、東部方面總監，2013年退休。曾是哈佛大學首席特別研究員。1100522

(中央社)