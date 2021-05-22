泰金寶科技位於泰國佛丕府的工廠傳出工人群聚感染新冠肺炎，截至昨天為止共通報1690例確診案例，工廠從20日開始封鎖14天，廠區內緊急設置臨時醫院收治病患。

泰國從4月初爆發第3波疫情，且比前2波疫情更嚴峻，疫情集中於曼谷大都會區以及周邊各府。

曼谷郵報（Bangkok Post）和泰叻報（Thairath）報導，佛丕府（Phetchaburi）設於考又縣（Khao Yoi）的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）緊急應變中心昨天通報新增泰金寶科技（Cal-Comp Electronics）位於佛丕府考又區的廠區有819名工人確診。

根據考又縣緊急應變中心提供的數據，泰金寶這個廠區截至昨天累計達到1690人確診，成為佛丕府疫情熱點。

工廠從20日開始封鎖14天，住在工廠宿舍內的工人禁止離開宿舍，工廠內設置了臨時醫院收治患者，而不住宿舍的工人也被要求要自我隔離。

各界關注廠區內的人可能在疾病被篩檢出來前就傳染給家人和朋友，佛丕府官方正在追蹤高風險族群。佛丕府尹帕卡彭（Pakkapong Tawipat）也指出，有些工人住在鄰近的府通勤來上班，鄰近府的衛生官員會加強關注這些工人的健康狀況。（編輯：徐睿承）1100522

(中央社)