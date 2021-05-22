最近台灣疫情再起，已連續一周新增確診數破百，雖然已驗出有英國變種病毒，但尚未聞有印度變種跡象。不過，近日在英國、中國大陸、日本、新加坡都出現印度變種的新分支B.1.617.2，專家認為它可能具有多種特性：1.感染力更強；2.已接種疫苗的民眾也會感染；3.兒童更易感染；4.死亡率更高。專家推測，它可能是近期亞洲國家塞席爾、新加坡、越南與日本疫情突然加重的元凶，亞洲國家應特別留意這種超級病毒的輸入案例與更嚴格的防護措施。

根據英國公共衛生局公佈的最近數據顯示，英國檢出印度變種病毒B.1.617的新變異分支B.1.617.2後，發現其感染的病例數已在一周內由520例上升到的1313例。英國疫苗接種和免疫聯合委員會副主席、牛津大學哈登教授稱，「幾乎可以肯定疫苗對防止這種變異病毒的傳播不太有效」。而B.1.617.2最早是在印度發現，它很有可能是印度爆發第2波疫情的主要原因之一。

大陸近日在輸入確診案例上也出現一組令專家納悶的案例，他們是5位從大陸去越南後返國的專家，5人全部確診，其中1人出現呼吸困難的重症。《長安街知事》官方微博引述廣西防疫部門消息稱，5名專家感染的是印度變種B.1.617.2，據追查是在隔離賓館中由印度專家傳染給賓館服務人員後再感染給大陸專家。

令人起疑的是，這5名大陸專家按目前狀況，必定在出國前會先接種2劑疫苗，且確認抗體已經產生後才出國，而且旅途中也依規範做了應有防護措施，返國後的隔離也嚴格執行。如果是5人其中有人感染，可能還有其他因素影響，但現在5人全部感染，還進一步出現人傳人，有可能是變異毒株的傳染能力大幅上升，連一般的疫苗與已知的防護措施都擋不住，相當讓人憂心。

印度疫情失控，醫療體系崩潰，在印度出現傳染力特別強、致死率更高的變種病毒，也已向鄰近國家擴散。（圖／路透）

變種病毒擊穿疫苗防護的案例也出現上月一名印度裔美國傳染病學專家卡比拉(Rajendra Kapila)身上，他在前往印度探親前已接種了2劑輝瑞疫苗，並採取嚴格防護措施，最後還是感染且不治身亡。

至於其他疫苗諸如大陸科興滅活疫苗與英國阿斯利康(AZ)疫苗，可以從最近引起一些爭議的印度洋島國塞席爾的狀況來分析。人口只有9萬人的塞席爾已有72.6%的人口接種至少一劑以上的疫苗，有63.9%的人口完全接種疫苗，但近期公布的疫情訊息中卻發現新增病例中有37%患者已完全接種疫苗，讓人懷疑病毒出現疫苗逃逸的比例相當高。

日本疫情反撲，東京、大阪不只疫嚴重，死亡率還突然升高，大阪每百萬人死亡率達19.6人，高於印度、墨西哥與美國。（圖／美聯社）

在日本發現的狀況更令人憂心。日本官方到5月中的統計數字顯示，日本累計確診66.6萬例，累計死亡1.1萬例。其中東京都和大阪最為嚴重，已宣布進入緊急狀態，死亡率也有突然升高的現象。以5月5日當天為例，大阪每百萬人死亡率達19.6人，高於印度的15.5人、墨西哥的16.2人，以及美國的14.5人。大阪的醫院床位因而告急，重症病床的使用率高達99%，甚至有18人因未能及時住院治療而去世。

而從台灣的情況來看，近期連日都有200至300例確診，已出現3例死亡，較先前的死亡率也高了很多。此外，在新加坡的研究顯示，印度病變種毒株似乎對兒童的影響比較大，在兒童之間很容易傳染，因此新加坡宣佈從5月19日起各級學校都改為在家上網課。

大陸有5名傳染病專家前往越南後返國，發現確診感染印度變種病毒。由於5人出國前都接種疫苗，且嚴守相關的隔離與防護措施，這個案例讓防疫部門擔心變種病毒可能已讓現有疫苗失效。圖為越南民眾接種疫苗。（圖／路透）

世衛組織在本月12日針對印度變種病毒株發出警告說，該毒株已蔓延至全球44國，印度的鄰國尼泊爾上周較前一周確診病例增加137%，老撾一個月內確診病例增加200多倍，泰國近期新增的病例中有98%全部都是印度變種病毒株。至於中國最初在浙江發現印度變種毒株之後，現在該毒株也出現在廣西、重慶、安徽等地。按此情況推測，毒株輸入台灣也是遲早的事，或甚至可能是「已經發生卻尚未發現」的事。

尤其是印度變種病毒可能出現疫苗逃逸，或穿透現有防護措施的問題，更讓人防不勝防。現在針對印度變種的研究還不夠多，如果戴口罩、護目鏡、防護服和手套加核酸檢測等措施都防不住這種病毒，那才真正是大難臨頭的最嚴重挑戰。

(中時新聞網)