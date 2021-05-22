德國總理梅克爾(Angela Merkel) 今天表示，德國今年將捐贈3000萬劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗給中低收入國家，為歐盟致力減輕全球疫情貢獻部分力量。

法新社報導，梅克爾在全球健康峰會（Global Health Summit）結束後告訴記者：「在德國這方面，當然假設我們預訂的疫苗已實際送達，將在今年底以前捐贈3000萬劑（疫苗）給中低收入國家。」（譯者：徐睿承）1100522

(中央社)