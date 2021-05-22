梅克爾：德國將捐贈3000萬劑疫苗給中低收入國家 03:332021/05/22 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 德國總理梅克爾(Angela Merkel) 。（路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國總理梅克爾(Angela Merkel) 今天表示，德國今年將捐贈3000萬劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗給中低收入國家，為歐盟致力減輕全球疫情貢獻部分力量。 法新社報導，梅克爾在全球健康峰會（Global Health Summit）結束後告訴記者：「在德國這方面，當然假設我們預訂的疫苗已實際送達，將在今年底以前捐贈3000萬劑（疫苗）給中低收入國家。」（譯者：徐睿承）1100522 (中央社) 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 哈利火力全開重砲批王室 女王軟回應威廉氣炸 - 國際 研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗 - 國際 - 中央社 日本前陸將：台灣有事是一種混合戰 早已開戰 - 國際 - 中央社 日24歲女精英公務員太寂寞 不到半年釣60「爸爸」 - 開眼界 平衡疫苗分配 輝瑞莫德納嬌生允諾供應窮國35億劑 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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