美國總統拜登今天與來訪的韓國總統文在寅舉行峰會。這次峰會中，拜登將強調他對亞洲的戰略焦點，同時淡化處理來自中國和北韓挑戰會有快速進展的機會。

抵達白宮後，文在寅宣稱韓國與美國共享「相同精神」，這種精神是於1950年代之初與北韓在冷戰年代的血腥衝突中所淬煉出來。

在與拜登峰會前，文在寅與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）會面，他表示韓國「將一直與美國在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）復甦之路、捍衛自由和民主國際秩序上站在一起」。

文在寅赴華府訪問，成為與拜登面會的第2個外國領袖，在此之前，日本首相菅義偉（Yoshihide Suga）於4月訪問華府。

1名要求匿名白宮高層表示，美韓關係「是東北亞安全繁榮，以及印太地區開放自由的關鍵」。

「總統拜登將重申這項堅定承諾。」（譯者：徐睿承）1100522

(中央社)