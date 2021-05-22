投資人預期全球經濟成長之際，同時持續對通貨膨脹感到憂慮，道瓊工業指數上漲，那斯達克指數下跌，美股今天漲跌互見。

道瓊工業指數終場上漲123.69點，或0.36%，收在34207.84點；標準普爾500指數下跌3.26點，或0.08%，收在4155.86點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌64.75點，或0.48%，收在13470.99點。（譯者：徐睿承）1100522

(中央社)