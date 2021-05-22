夏宇禾從沒想過，自己的第一隻毛孩子，竟是因失戀而結緣。那時因為獨自在外租屋，沒人陪伴的她整天吃不下飯，只想一直睡，「別人都說失戀會想大吃、找朋友，但我把自己關家裡，走不出來，睡醒了又繼續哭。」直到親戚送來黑貴賓凱凱，才讓她找到生活重心，沒多久就擺脫情傷的折磨。

凱凱來到夏宇禾身邊時才三個月大，正是調皮的時候，需要主人細心照料。夏宇禾在教導凱凱學會定點上廁所前，每天都得追在狗狗後面清大便，她笑說：「我那時就想：『怎麼這麼多事要做啊！』結果我轉移失戀情緒成功，不是因為被牠的可愛療癒，而是忙到忘記。」

不喜歡被關在籠子裡的凱凱，睡覺時喜歡窩在夏宇禾身邊，要她抱著入睡。（圖／夏宇禾提供）

洗澡如廁 都被跟牢牢

凱凱是夏宇禾的第一隻毛孩，因為不懂怎麼照顧，剛開始只給凱凱一個小盒子當作床，使得凱凱後來不習慣被關籠，不是睡在外頭，就是跳上她的床一起睡，「凱凱只要進到房間就會很自然地跳上去，窩在我的腋下要我抱著牠睡。」

很黏人的凱凱常跳上夏宇禾的床，翻肚討摸的模樣十分可愛。（圖／夏宇禾提供）

夏宇禾的寵溺，讓凱凱愈大愈黏人，除了在她洗澡時溜進浴室，就連她上廁所，凱凱也要窩在她腳邊，「聽人家說，貴賓狗就是這樣，會把主人當作全世界。」聰明又親人的凱凱，在夏宇禾拍戲時，不管是獨自在家，或被送到寄養處，都十分乖巧。

有時夏宇禾帶凱凱到攝影棚，牠也會乖乖地在位置上等主人拍完戲，「只要發現我回來，凱凱一定衝到門口迎接，還把牠最喜歡的娃娃叼來給我。」貼心的萌樣，讓夏宇禾瞬間融化。

愛騎車運動的夏宇禾，會帶著凱凱一起出門遛達。（圖／夏宇禾提供）

發現偷吃 首度賞體罰

雖然沒經驗，但夏宇禾把凱凱照顧得很好，從沒生過大病，「我很注重牠的健康，每年都會送牠去做全身健康檢查和洗牙。」今年十一月就要八歲的凱凱，唯一毛病是經常閃到腰，夏宇禾無奈地說：「因為凱凱喜歡跳上跳下，如果牠被抱時會唉唉叫的話，那就是腰又閃到了！」

夏宇禾回憶，有次妹妹做了巧克力豆餅乾給她，用玻璃罐封死放在客廳的桌上，沒想到她回家就發現，玻璃罐掉在地上還碎了一地，餅乾被吃掉很多片，她一時心急，第一次動手教訓凱凱，同時驚訝地想：「天啊！牠也太聰明了，怎麼知道要先打破瓶子才有餅乾吃？」

還好凱凱僅拉了幾天肚子就痊癒，這是夏宇禾最緊張、也是凱凱唯一曾讓她生氣的事。

（圖／夏宇禾提供）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)