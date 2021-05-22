美國總統拜登今天與韓國總統文在寅舉行雙邊領袖會談。

拜登在會後聯合記者會上表示，兩人談到對區域穩定至關重要的議題，像是維持南海航行自由與維護台灣海峽的和平穩定。（編輯：徐睿承）1100522

(中央社)