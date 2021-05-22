全台進入三級警戒後，屏東警察局編排「口罩稽查」勤務。（屏東縣警察局提供／謝佳潾屏東傳真）

全台進入三級警戒後，警方的防疫工作又增一項，也就是加強取締未戴口罩者，當中屏東警察局還編排「口罩稽查」勤務，比照酒駕臨檢設攔檢點，將汽機車都攔下檢查有無戴口罩，對此，基層譏諷，就不要剛好攔到確診者變成防疫破口！

「基層的命不是命？」基層怒訴，取締未戴口罩者是衛生局的業務，警察只是協辦，但長官卻將它視為重責大任，然後風險要基層扛，編排口罩稽查的勤務就是把基層丟進高度危險中，誰知道會不會剛好攔到確診者，現在疫情嚴峻，長官真的以為一個口罩就能保護我們的安全？

基層說，如果遇到不怕開單的不戴口罩民眾，那他們又該怎麼辦？他舉例，近日就遇到1名婦人在跟他吵為什麼要戴口罩，開單後她還是在吵，他想請問長官，當下要繼續開嗎？還是可以自保先離開？誰都不知道她的身體狀況如何，如果她是確診者，那他該怎麼辦？

基層對於「口罩稽查」勤務除了不滿外，更是充滿疑問，他們不懂基層警察為什麼就要暴露在已知的、甚至是人為的高危險環境中，若因警力較充足而應該要執行稽查任務的話，那防疫裝備是否也要跟進加強些，而不是一個口罩或面罩就把基層推到危險的第一線。

基層說，警察局雖有公發口罩、面罩、防護衣等防疫裝備，但數量其實不多，所以只能自掏腰包加強裝備，他們自嘲，以前是自費買密錄器，現在是買口罩、護目鏡，當中還有警員直接帶上防毒面具自保。

據了解，高市警局沒設臨檢站，反而因為擔心員警成為防疫破口，近日的酒駕路檢勤務已暫停，由各分局視轄區特性、勤務需要，決定是否執行路檢；而許多分局也決定暫停以縮減道路方式執行酒駕路檢， 改以守望巡邏勤務，代替定點臨檢，但仍要求在守望勤務中，舉發民眾未依規定戴口罩的行為。

(中時 )