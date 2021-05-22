政府訂出2030年客運業全面電動化的目標，手握自主造車能力、布局電動車已十年的「唐榮車輛科技股份有限公司」（唐榮車輛），雖然在交通部「電動大客車示範計畫」中落榜，63歲的董事長何義純卻不受影響，與「大同集團」及「四方電巴」自組「電動大客車小聯盟」，抱團拚搏。

今年2月中交通部「電動大客車示範計畫」由華德動能及成運汽車2家入選，唐榮車輛意外落選。圖為前交通部長林佳龍與華德動能董事長蔡裕慶團隊。（圖／王永泰攝）

何義純20年前從省交通處轉入唐榮，在民營化過程中，引入VOLVO技術、承包北捷文湖線電聯車，在全台4縣市有68輛電動巴士營運。現在他不但手握印度及泰國訂單，還有祕密武器，「明年第一季推出電動卡車，準備打國際盃。」

隨著VOLVO宣布在2012年全歐洲推出電動貨卡（如圖），擁有VOLVO技術授權的唐榮車輛也計畫明年推出電動卡車。（圖／翻攝自VOLVO官網）

為加速公車汰換電動巴士，中央政府畫出10年1萬5千輛、產值1千7百億元的市場大餅，量身打造「電動大客車示範計畫」，一車補助最高1千萬元，首波審查2月揭曉，商用車元老唐榮車輛落選，跌破眾人眼鏡。

然而，一甲子歷史的唐榮車輛並不喪志，兩周後宣布與大同集團（2371）及唐榮車輛旗下的「四方電巴」三咖結盟，自組「電動大客車小聯盟」，打造採用大同電動馬達系統IE5的100輛電動巴士，計畫3個月內完成第一批10輛，將在台中東海大學示範運行，接著的90輛電動巴士，將進軍國際盃。唐榮車輛已手握印度及泰國等訂單。

昔有「北大同、南唐榮」美名的兩家公司今年3月初結盟，唐榮車輛採購大同一百組電動馬達系統IE5，用在生產電動巴士上。（圖／王永泰、馬景平攝）

靠著全球前5大車廠VOLVO的技術授權經驗，唐榮車輛耕耘已10年的電動巴士，打算輸出印度與泰國等東南亞國家。圖為泰國街景。

「今年9月，我們將發表一款全新的全低底盤電動巴士，這款車型沒有階梯，就像是機場接駁巴士的全平面地板，高度35公分，乘載人數多達70位。試想一下，同樣大小的巴士，我們透過精簡化設計，創造出更大的空間，可說是電動巴士的全新革命。」何義純表示，「我們還有一個祕密武器，就是將在明年第一季推出電動卡車，轉型電動車、電聯車、儲能電池並準備進入資本市場，讓自己更有能力布局海外。」

唐榮車輛董事長何義純透露，除了台灣市場，也將把電動巴士輸出至印度、泰國等國家，2021年更將推出電動卡車。

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(中時新聞網)