政府訂出2030年客運業全面電動化的目標，手握自主造車能力、布局電動車已十年的「唐榮車輛科技股份有限公司」（唐榮車輛），雖然在交通部「電動大客車示範計畫」中落榜，63歲的董事長何義純卻不受影響，與「大同集團」及「四方電巴」自組「電動大客車小聯盟」，抱團拚搏。
何義純20年前從省交通處轉入唐榮，在民營化過程中，引入VOLVO技術、承包北捷文湖線電聯車，在全台4縣市有68輛電動巴士營運。現在他不但手握印度及泰國訂單，還有祕密武器，「明年第一季推出電動卡車，準備打國際盃。」
為加速公車汰換電動巴士，中央政府畫出10年1萬5千輛、產值1千7百億元的市場大餅，量身打造「電動大客車示範計畫」，一車補助最高1千萬元，首波審查2月揭曉，商用車元老唐榮車輛落選，跌破眾人眼鏡。
然而，一甲子歷史的唐榮車輛並不喪志，兩周後宣布與大同集團（2371）及唐榮車輛旗下的「四方電巴」三咖結盟，自組「電動大客車小聯盟」，打造採用大同電動馬達系統IE5的100輛電動巴士，計畫3個月內完成第一批10輛，將在台中東海大學示範運行，接著的90輛電動巴士，將進軍國際盃。唐榮車輛已手握印度及泰國等訂單。
「今年9月，我們將發表一款全新的全低底盤電動巴士，這款車型沒有階梯，就像是機場接駁巴士的全平面地板，高度35公分，乘載人數多達70位。試想一下，同樣大小的巴士，我們透過精簡化設計，創造出更大的空間，可說是電動巴士的全新革命。」何義純表示，「我們還有一個祕密武器，就是將在明年第一季推出電動卡車，轉型電動車、電聯車、儲能電池並準備進入資本市場，讓自己更有能力布局海外。」
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(中時新聞網)
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