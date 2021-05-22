在高雄靠著磚窯廠發跡的唐榮，在60歲那年，也就是1939年第2次大戰期間，收購日本人留下的煉鋼設備，創立「唐榮鐵工所」，後來改名「唐榮鐵工廠」。

唐榮鐵工廠曾經是台灣規模最大的鐵工廠，以不銹鋼產品出名。（圖／報系資料庫）

隨著事業愈做愈大，唐榮為了擴充版圖向民間借高利貸，卻遇到越戰爆發，導致財務陷入危機，事業體遭政府強制接管。1962年，唐榮鐵工廠改組為台灣省營事業，唐榮抑鬱而終；1999年精省後，唐榮鐵工廠隸屬經濟部，成為國營事業。

國人熟悉的莒光號火車，正是由唐榮鐵工廠生產製造。圖為1975年時首批莒光號。（圖／報系資料庫）

精省這年，40歲的何義純擔任省府交通處主任，該單位當年就是唐榮鐵工廠的主管機關。不久後，何義純與時任桃園縣選區立法委員朱立倫、民進黨文宣部主任鄭運鵬獲選傑出青年，他代表省交通處到美國參訪柏克萊加州大學、德拉瓦州等數個州政府及民間機構，為期一個月。

昔日省交通處處長陳武正（左）帶著何義純一同轉任唐榮鐵工廠職務，為何義純未來創業埋下伏筆。（圖／報系資料庫）

「那趟出訪，我看到國外企業除了創新，許多有能力的高手也不一定會留在政府單位工作，會選擇創業打拚。」站在首度於媒體曝光的唐榮車輛高雄路竹廠裡，何義純向本刊記者娓娓道出美國行讓他大開眼界，更埋下創業的種子。

當年返台後，何義純的老師、時任省交通處處長陳武正，轉任唐榮鐵工廠董事長，何義純跟著他到唐榮鐵工廠擔任機械廠副廠長，身兼公路車輛事業部經理。

此一決定，等於放棄當時人人欣羨的「十八趴」，「那個年代，由於公務人員薪水較低，政府透過特別預算，給了公務人員18％的優惠存款利率，不過，我認為這是不合理的政策，既然是不合理的事就不會長久。」何義純說。

唐榮鐵工廠2002年民營化一分三，以公路車輛為主要業績的唐榮車輛，靠著何義純等50名員工集資1,500萬元，開啟創業新路。（圖／王永泰攝）

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(中時新聞網)