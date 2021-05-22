2002年，唐榮鐵工廠一分為三，鋼鐵本業轉型為「唐榮公司（2035）」上櫃，「鐵路車輛事業部」和「公路車輛事業部」等兩大部門則各自獨立，前者與中國鋼鐵、日本車輛及住友商事合資組成「台灣車輛股份有限公司」，主要生產鐵路列車，後者則變身為唐榮車輛，由選擇留下的何義純負責籌組。少了集團資源與業務奧援，何義純雖爭取到繼續使用「唐榮」這個招牌，但須自籌3千萬元資金成立公司。

昔日省交通處處長陳武正帶著何義純一同轉任唐榮鐵工廠職務，為何義純未來創業埋下伏筆。（圖／報系資料庫）

「『唐榮』兩個字代表的是品牌的價值……我們50位老員工，每人拿出30萬元，共集資1千5百萬元，另外找法人投資1千5百萬元。」「有一家合作的韓國企業看上唐榮的造車能力，原本想要併購，最後我們買回法人手上的股權，及時化解了公司成立以來第一個危機。」何義純經歷了一段不為人知的驚險歷程，才順利在高雄路竹廠掛上「唐榮車輛」的招牌。

唐榮車輛2004年獲得VOLVO授權合作的組裝工廠落成啟用，成為VOLVO全球第16個技術授權工廠。（圖／唐榮車輛科技提供）

離開國營事業大靠山，「我必須另闢商用車市場，尋找新唐榮所需的養分，評估後認為擁有技術才是關鍵。」何義純透過香港商太古汽車，成功和全球商用車排名前五大的VOLVO搭上線，雙方在2003年簽下卡車及巴士共2張商用車技術授權合約，同年與香港商太古汽車簽署1千3百50輛VOLVO卡車與巴士組裝合約。

唐榮車輛位於高雄的路竹工廠，是獲得VOLVO汽車全球第16座授權的商用車製造工廠，已經累積2千輛卡車及巴士製造實績，首度在媒體曝光。（圖／馬景平攝）

合作初期，VOLVO派了一個30人的團隊來台灣，以六個月的時間將技術導入唐榮車輛，前後共做了10款不同的車型，沒想到，與大咖合作才是挑戰的開始。「要成為VOLVO合格授權工廠，必須符合全球稽核標準，例如一個螺絲沒鎖好都會扣分，小則1分、多則5分，輪軸等重要零件沒裝好，一次就扣25分，在VOLVO的標準中，一旦車規涉及安全，完全沒有妥協空間。」唐榮車輛高雄路竹廠廠長王可明說。

王可明透露另一段祕辛，「VOLVO的標準是扣18分，第一次稽核時，我們就被了扣200多分。」「那個時候，所有權是唐榮，工廠管理權是VOLVO原廠，因此一開始就出現語言溝通障礙和文化嚴重衝突，還有老闆是誰？員工要聽誰的命令？導致所有權與管理權之爭。」

唐榮車輛董事長何義純透露，除了台灣市場，也將把電動巴士輸出至印度、泰國等國家，2021年更將推出電動卡車。（圖／馬景平攝）

何義純舉例，VOLVO重視工時、自主性管理及效率，為了保護長時間站著工作的員工，VOLVO要求在走道上鋪上地板，以減少對膝蓋的衝擊，「這些事都得靠彼此花時間坐下來溝通，重新調整與適應。」

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(中時新聞網)