2002年，唐榮鐵工廠一分為三，鋼鐵本業轉型為「唐榮公司（2035）」上櫃，「鐵路車輛事業部」和「公路車輛事業部」等兩大部門則各自獨立，前者與中國鋼鐵、日本車輛及住友商事合資組成「台灣車輛股份有限公司」，主要生產鐵路列車，後者則變身為唐榮車輛，由選擇留下的何義純負責籌組。少了集團資源與業務奧援，何義純雖爭取到繼續使用「唐榮」這個招牌，但須自籌3千萬元資金成立公司。
「『唐榮』兩個字代表的是品牌的價值……我們50位老員工，每人拿出30萬元，共集資1千5百萬元，另外找法人投資1千5百萬元。」「有一家合作的韓國企業看上唐榮的造車能力，原本想要併購，最後我們買回法人手上的股權，及時化解了公司成立以來第一個危機。」何義純經歷了一段不為人知的驚險歷程，才順利在高雄路竹廠掛上「唐榮車輛」的招牌。
離開國營事業大靠山，「我必須另闢商用車市場，尋找新唐榮所需的養分，評估後認為擁有技術才是關鍵。」何義純透過香港商太古汽車，成功和全球商用車排名前五大的VOLVO搭上線，雙方在2003年簽下卡車及巴士共2張商用車技術授權合約，同年與香港商太古汽車簽署1千3百50輛VOLVO卡車與巴士組裝合約。
合作初期，VOLVO派了一個30人的團隊來台灣，以六個月的時間將技術導入唐榮車輛，前後共做了10款不同的車型，沒想到，與大咖合作才是挑戰的開始。「要成為VOLVO合格授權工廠，必須符合全球稽核標準，例如一個螺絲沒鎖好都會扣分，小則1分、多則5分，輪軸等重要零件沒裝好，一次就扣25分，在VOLVO的標準中，一旦車規涉及安全，完全沒有妥協空間。」唐榮車輛高雄路竹廠廠長王可明說。
王可明透露另一段祕辛，「VOLVO的標準是扣18分，第一次稽核時，我們就被了扣200多分。」「那個時候，所有權是唐榮，工廠管理權是VOLVO原廠，因此一開始就出現語言溝通障礙和文化嚴重衝突，還有老闆是誰？員工要聽誰的命令？導致所有權與管理權之爭。」
何義純舉例，VOLVO重視工時、自主性管理及效率，為了保護長時間站著工作的員工，VOLVO要求在走道上鋪上地板，以減少對膝蓋的衝擊，「這些事都得靠彼此花時間坐下來溝通，重新調整與適應。」
更多 CTWANT 報導
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。