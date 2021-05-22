嘉義縣長翁章梁（中）日前到嘉縣朴子第二市場向鄉親宣導配戴口罩及勤洗手的重要。（嘉義縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

國內疫情持續拉警報，本土病例已破千例，指揮中心宣布進入「三級警戒」，民眾外出須全程戴口罩，卻也引發不少亂象和疑惑。衛福部長陳時中20日表示，對於經勸告還執意不戴口罩的民眾，覺得政府一定要有所作為，要求地方政府對於相關行為給予最嚴厲處分，因為不是忘記戴、沒戴或戴不好的，是故意擾亂社會行為，這種情況平時就不允許，防疫期間更是不允許。

以下為《中時新聞網》整理QA懶人包，讓大家一次搞懂關於戴口罩的相關情況、指揮中心的回應，提醒大家注意、保護自己與他人健康，也避免挨罰。

Q1:外出沒有配戴口罩，開罰多少？

先勸導為主，勸導不聽開罰，處新台幣3千元至1.5萬元罰鍰。

Q2:開車要戴口罩嗎?

自行開車的部分，可以不戴口罩，不過兩人以上同車，雖然有些是同住家人，但也可能難以釐清過去的接觸狀況的情形，都須戴口罩。

Q3:公園吃東西可以嗎?

依照外出必須派戴口罩規定，建議在公園用餐的人將食物帶回辦公場所、家裡吃，不要在公共場域吃。

Q4:公車司機，若是自己一人，可以在車上飲食嗎？

不建議在車上吃，因是公共空間，建議到相對安全地方。

Q5:工人在工地吃東西?

在工地的工程人員要找到適當的地點飲食跟喝水，這是基本生活所需，希望能在保持社交距離狀況下，允許不佩戴口罩。

Q6:室外抽菸、喝水?

若是一時之間口渴需要喝水，跟你是故意不戴口罩喝水，還呼攏執法人員，這樣差很多，也很容易辨識，呼籲也不要在公共場合拿口罩抽菸。

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(中時新聞網)