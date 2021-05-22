疫情持續延燒，警察也全力投入防疫工作，如疫調、取締口罩等，當中雖有公發的口罩、面罩、防護衣等防疫裝備，但數量不多，所以近來基層警員掀起一股「自主強化防疫裝備」風潮，基層自嘲，以前是自掏腰包買密錄器，現在改買口罩、護目鏡。

基層稱，公發的防疫裝備真的數量有限，以交通警察來說，他們進出醫院頻率高，如果每次執勤都穿防護衣的話，1天至少要汰換3件起跳，但公發的就那麼幾件，怎麼可能夠用，所以只好自掏腰包強化防疫裝備。

基層說，警察的防疫工作日益增加，但相對的防疫裝備卻沒有跟進提升，他們真的無奈也害怕，畢竟接觸的民眾多又常進出醫院，若一個閃失後果不堪設想，所以還是認命點自己的裝備自己買。

近來基層員警自掏腰包買最多的是口罩、護目鏡，當中也有人直接戴上防毒面具，他說，這是去年初疫情剛爆發時買的，因考量接觸到的民眾有太多不確定性，為了自保也保護家人安全，決定在外執行任務時都戴防毒面具，後來疫情平緩後也就收了起來，沒想到近期本土疫情大爆發，只好又把它拿出來戴。

他說，最近疫情真的太嚴重，而警察的防疫工作又大增，已有不少同仁詢問他防毒面具要去哪裡買。

(中時 )