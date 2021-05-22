屏東縣昨出現首例本土破功，屏東縣長潘孟安21日宣布流動夜市包含恆春假日夜市、墾丁大街攤販等全面關閉，後PO出墾丁大街的照片，只見過去熱鬧、人潮滿滿的街道上，沒有攤販出來擺設、也沒有遊客來玩，讓他感動直呼，出現30年來，甚至颱風夜都未曾出現的淨空，完美展現出屏東人對於守住觀光淨土的決心。引起網友討論，「同島一命，假日宅在家救台灣」。

中央流行疫情指揮中心昨宣布新增312例本土，原本沒有本土個案的屏東縣，也新增1例本土個案（案3037），個案14日發病前曾北上參加1日遊，期間曾去萬華某家鵝肉店用餐，並多次搭乘高鐵、台鐵往返，甚至還去過森林園區，對此，縣府已針對相關足跡清消。

潘孟安在臉書分享墾丁大街的照片說，「對不起，這一戰，沒有人是局外人！」屏東縣零本土破功，看不見的敵人入家門，讓許多人嚇到。很抱歉讓大家擔心受怕，但疫團隊將以最高準則，配合中央結合地方全力滅絕星星之火，杜絕疫情蔓延的可能。

從照片中可見，昔日擠滿大批觀光人潮的墾丁大街，昨晚秒變空城、完全沒有人，讓潘孟安感動直呼，全國指標性的墾丁大街，今晚竟一攤都沒出來擺設，出現30年來，甚至颱風夜都未曾出現的「淨空」，完美展現出屏東人對於守住觀光淨土的決心。

畫面吸引2.3萬人朝聖，不少網友紛紛留言打氣，「淨空全台灣」、「同島一命，沒有人是局外人」、「因為防疫墾丁大街攤販一間未開，我曾在墾丁工作5年，從沒有看過如此，大家一起加油」、「假日宅在家救台灣，大家一起加油」。

(中時新聞網)