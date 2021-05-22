韓國職棒出現一個怪異的「再見內滾」鏡頭，被大聯盟官網和球迷注意到。21日LG雙子、SSG登陸者兩隊打到9局下5比5平手，滿壘敲成內野滾地，被雙子三壘手接住。三壘跑者衝本壘的中途又折返，沒想到此時捕手連續錯誤判斷，讓三壘跑者莫名其妙溜回本壘得分，SSG登錄者以6比5獲勝！

This has to be the most dumbest way to lose a game. Never seen anything like this!



Score tied at 5-5.

Bases are loaded w/ 1 out. Bottom of 9th. #KBO pic.twitter.com/KlaG1aAI0N — Daniel Kim 대니얼 김 (@DanielKimW) May 21, 2021

當時為1出局，打者敲出滾地球，由於是滿壘狀態，所有人都必須跑壘。三壘手金旼成接住球之後自踩壘包，二壘跑者韓萸暹出局。三壘跑者秋信守正衝回本壘，三壘手金旼成試圖從後方夾殺，把球傳給捕手劉江南。

劉江南拿著球倒追秋信守，秋信守只好跑回三壘，沒想到三壘壘包上還站著另一位跑者韓萸暹！此時劉江南又開始追逐韓萸暹，一路往二壘方向追，秋信守趁機衝本壘。劉江南回頭看見卻傳向三壘而不是本壘，秋信守就這樣成功回來攻下致勝分，比賽結束。

劉江南第一次錯誤在於他不該追逐韓萸暹，第二次錯誤在於他沒追上之後應該要直傳本壘而不是三壘。更離譜的是韓萸暹，他其實一開始就出局了（被三壘手踩壘封殺），但是他還是站在三壘不動，而且他看到劉江南時還想逃回二壘，讓劉江南追著他跑。然而韓萸暹此時是一個「幽靈」，劉韓兩人開始追逐之後三壘審再次宣布韓已經出局了。

簡言之，犯錯的有3個人：捕手劉江南（追錯人、傳錯壘），二壘跑者韓萸暹（出局了還繼續跑壘），以及三壘審。三壘審第一時間宣布封殺，但沒把韓萸暹趕出去，還讓他站在三壘，最後誤導劉江南鑄下大錯。

(中時新聞網)